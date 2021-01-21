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21.01.2021 09:33
Рубрика: Общество

Ученые заявили о разгадке тайны появления геоглифов Наски

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Команда специалистов, возглавляемая инженером Карлосом Эрмидой, заявила, что разгадала секрет создания рисунков в пустыне Наска. По их мнению, гигантские геоглифы были сложной системой оросительных каналов. Такой вывод был сделан после восьми лет полевых исследований. Об этом сообщает www.express.co.uk.

Фото: Peter Bikoulis / University of Toronto / Antiquity
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- Мы не только раскрыли тайну с помощью многочисленных убедительных доказательств, но мы также открыли систему, которая может спасти миллионы жизней во всем мире, - рассказал Эрмида. По его словам, линии Наски были созданы с использованием доинкской техники "сбор воды", сложная система контролировала поток воды в пустыне.

Ученые изучили геоглифы с помощью спутника, собрав мозаику из 3750 фотографий. Мозаика занимает площадь в пустыне Наска около 2500 квадратных километров.

В феврале результаты работы ученых будут опубликованы в статье "Археологический туризм в Перу: "Линии Наска" как огромная ирригационная система для сбора урожая водоемких культур" и представлены на Международном конгрессе культурного туризма в Кордове.

Общество Наука

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