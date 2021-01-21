Посол РФ оценил возможность встречи Путина и Байдена в 2021 году

Вероятность встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в 2021 году будет зависеть в том числе от эпидемиологической обстановки в мире. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий", - цитирует Антонова РИА Новости.

Дипломат также добавил, что любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой американской администрацией.