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21.01.2021 16:05
Рубрика: Общество

Древнейший прародитель морских звезд найден в горах Марокко

Текст: Денис Передельский

Исследователи из Кембриджского университета при обследовании горного хребта Антиатлас в Марокко обнаружили окаменелость самого древнего существа, похожего на современную морскую звезду. Открытие проливает свет на историю происхождения этих животных.

Фото: Scimex.org
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Исследование опубликовано в журнале Biology Letters, а коротко о нем рассказывается на сайте Кембриджского университета. Сообщается, что найденный прародитель имеет общие черты как с морскими лилиями, так и с современными морскими звездами. Он является недостающим звеном для тех, кто изучает вопросы ранней эволюции этих существ.

Окаменелость находится в очень хорошем состоянии. Существо получило название Cantabrigiaster fezouataensis. Ученые отмечают, что это оно обладало причудливым внешним видом и было похоже на кружево. Возраст находки составляет примерно 480 миллионов лет.

По своим характеристикам окаменелость представляет собой гибрид морской звезды и морской лилии. Последнее - это не растение, а своеобразное фильтрующее животное, которое цепляется за дно при помощи цилиндрического "стержня". По мнению исследователей, они могут использовать новую находку в качестве шаблона для выяснения того, как целая группа морских существ эволюционировала от более простой формы до сложной, современной.

Фото: iStock
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"Найти это недостающее звено было невероятно интересно, - говорит ведущий автор работы, доктор Аарон Хантер. - Если вы вернетесь в прошлое и погрузитесь в море в период Ордовикского биоразнообразия, то вы не узнаете ни одного из морских организмов, кроме морских звезд".

Эксперт отмечает, что современные морские звезды относятся к семейству животных с колючей кожей, называемых иглокожими. Они не имеют позвоночника, но при этом являются одной из групп животных, наиболее близких к позвоночным. Морские лилии, морские ежи и морские огурцы тоже относятся к семейству иглокожих.

Происхождение морских звезд на протяжении десятилетий оставалось загадкой для исследователей. Во многом еще и потому, что в их руки до сих пор не попадало столь хорошо сохранившегося окаменелого прародителя. Правда, уже установлено, что строение Cantabrigiaster fezouataensis примерно на 60 процентов отличается от строения современных морских звезд.

"Однако новый вид настолько хорошо сохранился, что его тело, наконец, можно детально нанести на карту эволюции, - считает доктор Хантер. - Степень детализации окаменелости поразительна - ее структура настолько сложна, что нам потребовалось некоторое время, чтобы понять ее предназначение".

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