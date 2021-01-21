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21.01.2021 19:34
Рубрика: Власть

Надежный поставщик

К закупкам свыше 20 миллионов рублей допустят только компании с успешным опытом
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Правительство на первом в году заседании одобрило пакет поправок в систему государственных закупок. Изменения затронут как федеральный закон N44, так и целый ряд сопутствующих нормативных актов.
Михаил Мишустин: Количество способов определения поставщика теперь будет сокращено до трех наиболее распространенных. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Количество способов определения поставщика теперь будет сокращено до трех наиболее распространенных. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Количество способов определения поставщика теперь будет сокращено до трех наиболее распространенных. Фото: РИА Новости

"Количество способов определения поставщика теперь будет сокращено до трех наиболее распространенных. Прежде всего это конкурс, аукцион и запрос котировок", - пояснил нововведения премьер-министр Михаил Мишустин. Существенно снизится число видов конкурсов, не будет больше сложных двухэтапных конструкций и конкурсов с ограниченным участием. Будут уточнены случаи, когда можно проводить закупки у единственного поставщика.

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Весь документооборот предлагается вести в электронной форме, появятся единые требования к документам и срокам процедур, в том числе по рассмотрению заявок. Сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков.

Такие изменения обеспечат прослеживаемость закупок и автоматизацию контроля их проведения, сократят издержки участников процесса, в том числе связанные с бумажным документооборотом, прокомментировал решение правительства министр финансов Антон Силуанов.

Серьезно усиливается предквалификация, отметил Михаил Мишустин. "К закупкам на суммы свыше 20 миллионов рублей будут допускаться только компании с успешным опытом исполнения государственного или муниципального контракта в течение трех последних лет", - разъяснил глава кабинета министров.

- Такие меры позволят оптимизировать административные процедуры и запустить в полную силу этот механизм, выстроить более четкую и прозрачную контрактную систему в нашей стране, что будет способствовать в том числе и эффективному решению задач в рамках реализации национальных целей развития, - рассказал премьер-министр на заседании.

По поручению президента правительством оперативно подготовлен ряд изменений в градостроительное законодательство. Законопроект меняет порядок подключения строящихся объектов к инженерным сетям.

"Теперь застройщикам не нужно будет получать технические условия дважды: сначала для проектирования объекта, а затем - при оформлении договора на его присоединение к коммуникациям", - заявил Михаил Мишустин.

При строительстве государственных объектов компании смогут одновременно с оформлением прав на земельные участки подать заявку и на их подключение к сетям.

- Все эти меры избавят застройщиков от излишней бумажной волокиты, помогут примерно на год сократить инвестиционно-строительный цикл, а значит, и сроки открытия новых детских садов, школ, больниц, поликлиник и других объектов, - подчеркнул глава кабмина.

Изменения обеспечат прослеживаемость закупок и автоматизацию контроля их проведения, сократят издержки участников процесса

Рядом решений правительство поддержит субсидиями различные отрасли экономики и сферы жизни. Пять миллиардов рублей направят на льготное авиасообщение для жителей Дальнего Востока.

"Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей", - считает Михаил Мишустин.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
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В прошлом году по сниженному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей региона. "Теперь благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться еще не менее 450 тысяч человек, - сказал премьер. - Таким образом, количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится".

Два миллиарда рублей предусмотрено на строительство объектов для занятия физической культурой. "Будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе новых спортивных площадок, футбольных полей и ледовых арен как в городах, так и в сельской местности", - пояснил глава кабмина.

Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью, добавил председатель правительства.

Более 4,5 миллиарда рублей кабмин распределяет, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых. "Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции, - сказал Михаил Мишустин. -Такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен".

Министерству сельского хозяйства поручено как можно быстрее заключить с регионами соглашения о предоставлении трансфертов.

Между тем

Россия снова закупит препарат "Прокарбазин", используемый для лечения онкологических заболеваний. "Он давно не поставлялся в нашу страну. Теперь его получат все, кто в нем нуждается", - сообщил премьер-министр. Изготавливаемое за рубежом лекарство применяют при лечении лимфомы центральной нервной системы и лимфомы Ходжкина. Всего планируется закупить 642 упаковки. Михаил Мишустин отметил, что сейчас все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом, но помощь должны получать пациенты и с другими заболеваниями, в том числе онкологическими. Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы такие пациенты были обеспечены необходимыми лекарствами, заверил он.

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