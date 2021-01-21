Прощай, легенда. В самом популярном браузере навсегда заблокировали Flash

Компания Google выпустила новую версию браузера Chrome 88, в котором отключена поддержка технологии Flash. Веб-обозреватель доступен для всех основных платформ - Windows, masOS, Linux, а также мобильных Android и iOS (где Flash, впрочем, и так не поддерживался).

Фото: Adobe

Напомним, что с 12 января Flash не поддерживается и самой компанией Adobe - ролики принудительно блокируются при попытке их включить. Теперь блокировка реализована и на уровне самого популярного браузера. Технология Flash неоднократно критиковалась как слишком требовательная к системным ресурсам и обладающая значительным количеством уязвимостей.

Также в Chrome 88 появилась темная тема, реализован поиск по вкладкам и предупреждение о слишком простом пароле.