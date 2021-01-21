Путин призвал выровнять цены на рынке жилья

В ряде регионов возникли дисбалансы на рынке жилья, растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов, заявил президент России на совещании по экономическим вопросам, которое он провел в режиме видеоконференции. Владимир Путин предложил обсудить, что конкретно нужно сделать, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья.

Президент отдельно остановился на ситуации в сфере жилищного строительства и на рынке недвижимости. Он напомнил о поставленной задаче: к концу десятилетия выйти на темпы строительства жилья в 120 млн квадратных метров в год. "При этом ежегодно не менее 5 млн российских семей должны улучшать свои жилищные условия", - подчеркнул Путин.

В прошлом году заработала программа льготной ипотеки по ставке 6,5 процента. Были созданы дополнительные возможности для граждан приобрести новое качественное жилье. "В рамках программы уже выданы кредиты на сумму около триллиона рублей. Примерно 350 тысяч семей купили квартиры на первичном рынке", - привел цифры президент. Льготная ипотека поддержала и строительную отрасль. С августа прошлого года растут объемы ввода жилых домов.

"Вместе с тем в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир", - отметил Путин и предложил обсудить, что нужно сделать, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья. "Рассчитываю услышать сегодня о конкретных мерах и действиях на этот счет", - сказал он чиновникам.