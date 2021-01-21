Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Кира Латухина 
14:17 21.01.2021

Путин призвал выровнять цены на рынке жилья

В ряде регионов возникли дисбалансы на рынке жилья, растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов, заявил президент России на совещании по экономическим вопросам, которое он провел в режиме видеоконференции. Владимир Путин предложил обсудить, что конкретно нужно сделать, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент отдельно остановился на ситуации в сфере жилищного строительства и на рынке недвижимости. Он напомнил о поставленной задаче: к концу десятилетия выйти на темпы строительства жилья в 120 млн квадратных метров в год. "При этом ежегодно не менее 5 млн российских семей должны улучшать свои жилищные условия", - подчеркнул Путин.

Фото: iStock
Верховный суд принял важное постановление, касающееся покупки квартир

В прошлом году заработала программа льготной ипотеки по ставке 6,5 процента. Были созданы дополнительные возможности для граждан приобрести новое качественное жилье. "В рамках программы уже выданы кредиты на сумму около триллиона рублей. Примерно 350 тысяч семей купили квартиры на первичном рынке", - привел цифры президент. Льготная ипотека поддержала и строительную отрасль. С августа прошлого года растут объемы ввода жилых домов.

"Вместе с тем в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир", - отметил Путин и предложил обсудить, что нужно сделать, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья. "Рассчитываю услышать сегодня о конкретных мерах и действиях на этот счет", - сказал он чиновникам.

Сейчас читают

Ипотека
05:30

Как начать зарабатывать на недвижимости, имея всего 200 рублей

Как начать зарабатывать на недвижимости, имея всего 200 рублей

Прошлые годы были достаточно удачными для покупки квартир, чтобы получить прибыль от сдачи их в аренду или перепродажи. Но дальнейшие перспективы под вопросом, считает эксперт "РГ". И предлагает новые варианты

Недвижимость
20.01.2021

В России 15 процентов строящегося жилья может стать проблемным

В России 15 процентов строящегося жилья может стать проблемным

В едином реестре проблемных объектов Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства числится 2 828 домов, около половины из них находятся в работе непосредственно фонда. Специалистами выявлено еще 1 385 объектов с риском появления обманутых дольщиков

Жилая недвижимость
19.01.2021

Как купить квартиру без риелтора

Как купить квартиру без риелтора

Гонорар риелтора в последние годы снизился. В столице в среднем за свои услуги посредники просят 100-250 тысяч рублей. В большинстве регионов оплата рассчитывается процентом от суммы сделки и составляет в среднем 2% от стоимости квартиры. "РГ" рассказывает, чем рискует покупатель без риелтора