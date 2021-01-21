Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет большое совещание по экономическим вопросам. Также запланирован международный телефонный разговор. Об этом журналистам объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В новом году президент продолжает практику таких совещаний по синхронизации всех действий в области экономики", - заявил Песков.

В совещании примут участие министры финансов и экономического развития Антон Силуанов и Максим Решетников, вице-премьер Марат Хуснуллин, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Ожидаются доклады об итогах социально-экономического развития России в 2020 году и о прогнозе на 2021 год.

В открытой части будет только выступление Владимира Путина. "Остальное будет рабочий разговор традиционный", - уточнил Песков. "Президент регулярно проводит такие совещания, и чтобы это был действительно рабочий обмен мнениями, кроме выступления президента, все идет в закрытом режиме", - пояснил он.

Также сегодня в графике главы государства - непубличные встречи и совещания. Путин работает из своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.