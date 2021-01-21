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21.01.2021 13:22
Рубрика: Общество

Распорядиться маткапиталом проактивно можно будет чаще

Текст: Елена Манукиян

Уже сегодня в каждом третьем случае для распоряжения маткапиталом не требуется личного обращения в Пенсионный фонд. Об этом сообщил председатель правления ведомства Максим Топилин в четверг, 21 января.

Фото: Photoxpress
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Он пояснил, что без визита в Пенсионный фонд и МФЦ, а сразу в банке, можно направить средства сертификата в счет погашения кредита на покупку или строительство жилья. Также в большинстве случаев не требуется личного обращения граждан, которые решили потратить маткапитал на образование ребенка, в том числе - дошкольного. "С вузами и детскими садами мы заключаем соглашения, чтобы данные о договорах, заключенных с гражданами, они передавали нам самостоятельно. Это означает, что людям не нужно собирать справки и приходить с ними в Пенсионный фонд", - сказал Топилин. По его словам, в дальнейшем в упрощенном порядке распорядиться маткапиталом можно будет в 60% случаях.

Глава Пенсионного фонда также напомнил, что с 15 апреля прошлого года маткапитал выдается проактивно, то есть автоматически. "Мы ежедневно получаем данные из единой государственной системы ЗАГС о зарегистрированных детях и назначаем семьям маткапитал", - пояснил он, отметив, что без заявления сертификат получили также те из них, которые получили на него право после 1 октября 2018 года, но не успели обратиться за ним.

"По этой технологии мы уже работаем в стандартном режиме, даже сделали ретро-назначение до 1 октября 2018 года. Тем, кто не обращался с того времени, им тоже предоставлено право на маткапитал в тех размерах, которые актуальны сегодня", - говорит глава Пенсионного фонда.

Общество Семья и дети Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Материнский капитал

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