"Реал" проиграл в Кубке Испании клубу третьего дивизиона

Мадридский "Реал" сенсационно вылетел из розыгрыша Кубка Испании, проиграв в дополнительное время клубу "Алькояно", который последние 20 минут матча играл вдесятером, со счетом 1:2.

На стадии 1/16 финала Кубка Испании произошла сенсация. Из борьбы за главный приз выбыл мадридский "Реал", выигрывавший этот трофей 19 раз.

На этой стадии соперником "Королевского клуба" стал скромный представитель Сегунды Б, третьего по силе дивизиона испанского футбола, "Алькояно".

Мадридцы, игравшие в гостях, открыли счет на 45-й минуте. Отличился Эдер Милитао. Однако за 10 минут до конца основного времени матча хозяевам удалось отыграться. Гол на счету Хосе Сольбеса.

В дополнительное время мадридцы получили численное преимущество после удаления Рамона Лопеса на 110-й минуте. Но спустя пять минут пропустили атаку хозяев, точку в которой поставил Хуанан. Отыграться команда Зинедина Зидана не сумела. В итоге "Алькояно" вышел в 1/8 финала Кубка Испании.