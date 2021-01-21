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21.01.2021 07:40
Рубрика: Спорт

"Реал" проиграл в Кубке Испании клубу третьего дивизиона

Текст: Максим Домчев
Мадридский "Реал" сенсационно вылетел из розыгрыша Кубка Испании, проиграв в дополнительное время клубу "Алькояно", который последние 20 минут матча играл вдесятером, со счетом 1:2.

На стадии 1/16 финала Кубка Испании произошла сенсация. Из борьбы за главный приз выбыл мадридский "Реал", выигрывавший этот трофей 19 раз.
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На этой стадии соперником "Королевского клуба" стал скромный представитель Сегунды Б, третьего по силе дивизиона испанского футбола, "Алькояно".

Мадридцы, игравшие в гостях, открыли счет на 45-й минуте. Отличился Эдер Милитао. Однако за 10 минут до конца основного времени матча хозяевам удалось отыграться. Гол на счету Хосе Сольбеса.

В дополнительное время мадридцы получили численное преимущество после удаления Рамона Лопеса на 110-й минуте. Но спустя пять минут пропустили атаку хозяев, точку в которой поставил Хуанан. Отыграться команда Зинедина Зидана не сумела. В итоге "Алькояно" вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

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