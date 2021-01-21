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21.01.2021 14:59
Рубрика: Общество

29 тысяч студентов вышли в финал олимпиады "Я - профессионал"

Текст: Мария Набиркина
В середине февраля стартует заключительный этап студенческой олимпиады "Я - профессионал" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

29 с лишним тысяч студентов успешно выполнили задания отборочного онлайн-этапа и теперь посоревнуются за дипломы победителей.

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Напомним, участники олимпиады - студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта - поддержать талантливых ребят, дать им возможность продолжить учебу в ведущих вузах страны и даже начать карьеру в крупной компании.

- В этом году заключительный этап состязаний впервые пройдет в онлайн-формате, - рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара. - Для ребят сейчас наступает "горячее" время: нужно собраться с силами, подготовиться и показать все свои профессиональные знания. Но не стоит бояться конкуренции и сложных заданий: задайте себе высокую планку, и все получится.

Какие направления оказались фаворитами у финалистов? В топе - "Программная инженерия", "Лечебное дело и педиатрия", "Математика", "Строительство". Каждое из этих направлений выбрали более тысячи студентов. Также популярны "Экология", "Психология", "Юриспруденция", "Машинное обучение", "Материаловедение и технологии материалов" и "Филология".

- До трети заданий финала основаны на реальных кейсах компаний-партнеров олимпиады и направлены на проверку прикладных компетенций участников, - отметил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Топ-10 регионов по числу финалистов олимпиады "Я - профессионал": Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Томская области, Республика Татарстан, Приморский край, Новосибирская и Ростовская области, Республика Башкортостан и Красноярский край.

Фото: Михаил Синицын
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Большинство студентов, вышедших в финал, учатся в ведущих российских университетах - ВШЭ, Сеченовском университете, МГУ им. Ломоносова, МФТИ и других.

Заключительный этап продлится до конца апреля 2021 года, а имена дипломантов станут известны в мае. В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Но все они получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также смогут пройти стажировку в крупной профильной компании.

А золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады ждет дополнительный бонус - премии от 100 до 300 тысяч рублей.

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