Более 3 тысяч лифтов заменят в Москве в этом году

В 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта в столице планируется заменить более 3 тыс. лифтов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы по замене оборудования начаты во всех округах в соответствии с утвержденными графиками, - отметил Петр Бирюков. - Всего будет заменено 3005 лифтов".

Напомним, что лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации оборудования - 25 лет, при этом без дополнительного продления периода эксплуатации. С 2011 года в Москве заменили более 36 тыс. лифтов".

Заместитель мэра подчеркнул, что если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. При проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

На сегодняшний день в многоквартирных домах на территории Москвы установлено более 112 тыс. лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков их замены.