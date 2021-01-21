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21.01.2021 20:56
Рубрика: Общество

Спектральный анализ зубов предложили стоматологам физики

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Как выявить незаметные изменения в зубной эмали, чтобы вовремя начать борьбу с ее разрушением, придумали физики из Воронежа и Австралии. Они предложили делать спектральный анализ зубов. Так можно на ранней стадии увидеть избыток фтора в тканях - флюороз - и принять меры, чтобы не допустить кариеса.

Если коротко, то суть исследования в следующем.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Доказано, что частота появления кариеса зависит от количества соединений фтора, попадающих в организм с водой и пищей. В норме эти вещества укрепляют зубы. Ионы фтора "внедряются" в структуру апатита - основного вещества зубной эмали, и делают ее прочнее.

Но избыток фтора в питьевой воде и нерациональное использование паст с его содержанием может привести к флюорозу, а он, в свою очередь, - к образованию трещин и сколов. Развивается кариес, с которым, по данным Всемирной организации здравоохранения, хотя бы раз в жизни сталкивается 99 процентов взрослых.

Исследователи из Воронежского госуниверситета и Воронежского государственного медуниверситета имени Бурденко вместе с коллегами из Австралийского синхротронного центра Австралийской ядерно-технологической организации (ANSTO) изучили минерализацию эмали зуба на начальных стадиях развития флюороза.

99 процентов взрослых, по данным ВОЗ, сталкивались с проблемой кариеса

- Мы впервые изучили процессы минерализации апатита эмали на новом уровне, исследовав атомарные замещения в кристаллической решетке, происходящие при избытке фтора, - комментирует исследование руководитель проекта, завкафедрой физики твердого тела и наноструктур ВГУ, доктор физико-математических наук Павел Середин. - Результаты исследования будут использованы при медицинской диагностике, в том числе при профилактике кариеса с помощью фторсодержащих паст. Такой подход позволит эффективно снижать поражения зубов и одновременно уменьшит вероятность патологий других органов и систем, - пояснил руководитель проекта.

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