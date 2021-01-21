Каждую неделю в Подмосковье будут сокращать до 3 тысяч ковидных коек

В следующий понедельник, 25 января, в Московской области начнется массовое сворачивание инфекционных коек, созданных на пике роста заболеваемости COVID-19.

"Приступаем к сворачиванию. Каждую неделю планируем закрывать по 2,5 - 3 тысяч коек", - рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что во вторую волну пандемии в регионе открыли 19,5 тысячи коек для коронавирусных пациентов. Часть из них были развернуты даже в торговых и выставочных центрах. Теперь лечебные места в непрофильных заведениях будут закрыты, а те койки, что дополнительно перепрофилировались в инфекционные в больницах, после масштабной дезинфекции, вернут обычным пациентам.