Когда исчезнет запах от подмосковных мусорных гор?

В 2021 год Московская область вошла без свалок твердых бытовых отходов. "Мы закрыли все 39 полигонов ТКО, как и обещали жителям в 2013 году, - сказал губернатор Андрей Воробьев, когда за несколько дней до Нового года на воротах последнего полигона "Лесная" в Серпухове появился замок. - Но работа не прекращается, у нас большая программа по рекультивации: десять полигонов ее уже прошли, на семи процесс в самом разгаре, проекты рекультивации еще 14 полигонов готовятся".

Бдительные жители некоторых муниципалитетов иной раз сигнализируют: на наши якобы закрытые свалки продолжают свозить мусор! В частности, такие жалобы поступали из Люберец, Клина и Богородского округа. "Ни один килограмм коммунальных отходов на закрытых полигонах в Подмосковье больше не захоранивается", - заверили "РГ" в областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Хотя жители и могут видеть мусоровозы рядом с бывшими свалками. Потому что из люберецкого полигона "Торбеево" сделали, например, перегрузочный пункт для строительных отходов. Без перегрузки пока не обойтись - многие из нас еще мешают строительный мусор с коммунальным, относя отходы от своих ремонтов и строек на обычную контейнерную площадку. Но это разный вид мусора, который должен ехать на разные перерабатывающие предприятия. Отделять мух от котлет где-то надо, под это и приспособили Торбеево. Когда в области будет налажен раздельный сбор строительных отходов - а закон об этом депутаты Мособлдумы приняли в конце 2020-го года - необходимость в таких перегрузочных пунктах отпадет.

А полигоны "Тимохово" и "Алексинский карьер" в Богородском округе и Клину перепрофилированы в современные КПО - оборудованные очистительными системами сортировочные комплексы, где часть отходов отправляется на вторичную переработку, вся органика, из которой состоит значительная часть бытового мусора, превращается в технический грунт, а то, что невозможно переработать, собирается в специальную, экологически безопасную чашу. Ее содержимое потом отвезут на заводы по термической обработке отходов в энергию - открытие четырех таких предприятий в области запланировано на 2023 год.

Конечно, хотелось бы и без заводов, и без перегрузочных пунктов, и даже без чаш, будь они хоть трижды экологически безопасны. Но мы с вами продолжаем ежедневно производить мусор. 7,5 миллиона тонн бытовых отходов, ежегодно образующихся в столичном регионе, нужно куда-то девать. В области уже открыты 10 современных КПО, способных переработать 4,5 миллиона тонн мусора, в этом году появится еще один комплекс, а мощности пяти уже построенных будут увеличены. "Суммарная мощность наших КПО уже в этом году достигнет 7,8 миллиона. Не менее половины будет перерабатываться: это 20% отобранного вторсырья и 30% пищевых отходов, превращенных в технический грунт", - говорит министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

По его словам, 50% переработки - это целевой показатель нацпроекта "Экология", который регионам нужно достичь к 2030 году. Область же уже к 2023 году планирует снизить объем захораниваемого мусора всего до 7%. "Подмосковье серьезно опережает другие субъекты страны по закрытию мусорных полигонов и замене их современной перерабатывающей инфраструктурой", - уверен и председатель Московской областной организации "Всероссийское общество охраны природы" Тимур Усманов.

Фото: Пресс-служба правительства МО

К слову, КПО, даже если он расположен на территории бывшей свалки, на свалку похож весьма отдаленно. Это все равно, что сравнивать "Запорожец" и "Крайслер" - они оба движутся по дороге и способны перевозить пассажиров, только уровень надежности, комфорта и скорости несравним. Современные комплексы - это высокотехнологичные предприятия с высокой же степенью экологичности. На них используются барабанные, магнитные и баллистические сепараторы, оптическое сканирование, что позволяет отбирать для переработки 25 различных фракций вторсырья. Они ничем не пахнут, потому что нет захоронений органики, ничего не зарывают в землю, а главное - помогают сократить общий объем накопленного вреда. К примеру, после открытия КПО "Поварово", которого ждут в Солнечногорском округе в этом году, начнется рекультивация нескольких расположенных поблизости копившихся годами стихийных свалок. Такие публичные обязательства взяло на себя правительство региона. Похожие подходы - строительство КПО одновременно с рекультивацией старых свалок - уже реализованы в Зарайске и Егорьевске. Рекультивация - дело дорогое, область за свои деньги вряд ли осилила бы восстановление всех замусоренных земель. Помогает федеральный бюджет, президентская программа. Понятно, что этой помощи не было бы, если бы не мусорная реформа, частью которой является закрытие старых полигонов и открытие современных КПО. Вот и выходит: если б не такие предприятия как "Поварово" - жить бы нам и дальше в окружении мусорных куч.

Жители иногда спрашивают: почему уже закрытые свалки продолжают источать неприятный запах? Но давайте вспомним балашихинский полигон "Кучино", который активно чадил и вонял еще года два после закрытия, да и сейчас периодически терроризирует местных жителей не слишком приятными ароматами. Внутри любой старой свалки накоплен большой объем свалочного газа. Перемещаясь, он находит слабые места и вырывается наружу, накрывая близлежащие населенные пункты резким запахом сероводорода. При рекультивации на полигонах устанавливают факелы для отвода газа или систему газоотводных трубок. Их монтаж требует времени, плюс оно нужно для постепенного газоотвода. "В среднем, как показывает практика, тело закрытого полигона живет еще 10 лет, все это время внутри происходят химические процессы", - рассказывает член общественного совета при Минприроды РФ, председатель "Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Московской области" Лилия Белова. Чем меньше территория свалки, тем быстрее идет процесс ее рекультивации, скажем, небольшой полигон "Аннино" в Рузском округе практически удалось избавить от запахов за 4 года. Но улучшения, пусть и незначительные, жители начинают замечать сразу после закрытия полигона, какого бы размера он ни был.

Кстати

Губернатор Андрей Воробьев не раз говорил: если бы жители не поддержали мусорную реформу, ее результаты были бы хуже. Можно сколько угодно вкладывать деньги в развитие мусороперерабатывающей инфраструктуры, она не будет полноценно работать, если жители не включатся в сортировку отходов на бытовом уровне. Но они включились. Сегодня в раздельный сбор мусора вовлечены более 4 миллионов жителей Подмосковья. Они своими руками уже отправили на переработку 2,3 миллиона тонн вторсырья. Теперь главное - не останавливаться.