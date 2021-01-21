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21.01.2021 17:49
Рубрика: Власть

Москва поднялась в рейтингах безопасности, экологии, здравоохранения Numbeo

Текст: Ирина Огилько

Российская столица улучшила свои позиции в рейтингах городов компании Numbeo, крупнейшей онлайн-базы данных, созданной на основе добровольных оценок посетителей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: iStock
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"Рейтинги Numbeo составляются путем онлайн-голосования пользователей портала и отражают мнение людей об условиях жизни в различных городах и странах. Москва успешно конкурирует в рейтинге с другими мегаполисами мира. С момента выхода прошлых индексов в июле 2020 года российскую столицу стали лучше воспринимать с точки зрения безопасности, экологии и здравоохранения", - сказал заместитель мэра.

В рейтинге Crime Index ("Индекс преступности") Москва за полгода улучшила свое положение на 31 строчку, переместившись с 230-го на 261-е место (первое место занимает наименее безопасный город). Посетители портала отметили низкий уровень преступности в Москве в целом, очень низкий риск быть ограбленным, подвергнуться вооруженному нападению, быть оскорбленным или столкнуться с угоном машины. Москву считают безопаснее Берлина, Милана, Нью-Йорка, Дублина и ряда других западных городов. Лидеры в рейтинге - Абу-Даби, Доха и Тайбэй.

В рейтинге Pollution Index ("Индекс загрязнения окружающей среды") Москва улучшила свое положение на восемь строчек, переместившись со 164-го на 172-е место (первую позицию занимает наиболее загрязненный город). Уровень загрязнения воздуха посетители оценили как умеренный, а также сочли высоким качество питьевой воды и ее доступность, качество парковых и зеленых зон. С точки зрения экологии российскую столицу воспринимают лучше, чем Брюссель, Лос-Анджелес, Рим, Стамбул. Лидеры в рейтинге - Ставангер (Норвегия), Хельсинки и Веллингтон (Новая Зеландия).

"Впервые за последние два года Москва показала позитивную динамику в рейтинге Health Care Index ("Индекс здравоохранения"), в котором она поднялась на шесть строчек - со 191-й на 185-ю. Индекс оценивает общее качество системы здравоохранения, уровень квалификации медицинского персонала, оснащенность больниц и поликлиник оборудованием и другие связанные с медициной показатели. Удовлетворенность оперативностью оказания медицинских услуг и качество исследований за полгода перешли в рейтинге из среднего на высокий уровень, что особенно важно в период пандемии. Российская столица обгоняет в этом рейтинге такие города, как Майами, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Шанхай", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

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Портал Numbeo основан известным IT-специалистом Младеном Адамовичем более десяти лет назад. Онлайн-опросы посетителей сайта проводятся непрерывно, раз в полгода итоги фиксируются, после чего публикуются соответствующие рейтинги. По информации аналитического центра Москвы, посетители Numbeo оценивают более 500 городов, данные портала используются при составлении различных интегральных рейтингов городов, например IESE Cities in Motion и MORI Global Power City Index.

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