Москва расширяет инсультную сеть медицинских учреждений. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"В столице продолжается расширение инсультной сети. В нее вошло еще одно медицинское учреждение - городская клиническая больница имени Ерамишанцева. Таким образом, инсультная сеть Москвы включает уже 12 стационаров, расположенных практически во всех округах столицы. Расширение сети повысит доступность для жителей столицы экстренной высокотехнологичной медицинской помощи при инсульте. При сосудистой катастрофе оперативность играет ключевую роль. Объединение медучреждений в инсультную сеть позволяет быстро получать информацию о том, где находится ближайший свободный ангиограф - цифровой рентгеновский аппарат для диагностики сердечно-сосудистой системы - и в кратчайшие сроки доставить туда пациента. С момента приезда скорой до операции проходит не больше часа".

До этого больница также входила в инфарктную сеть. Возможность оказывать экстренную кардиологическую помощь, спасать пациентов с самыми сложными формами нарушений мозгового кровообращения появилась благодаря приобретению нового современного ангиографического комплекса. Это оборудование позволяет проводить внутрисосудистое ультразвуковое исследование и определять размеры и расположение тромба, а также оценивать уровень кровяного давления на всем протяжении поврежденной артерии. Эти данные необходимы для принятия врачами решения о способе извлечения тромба.

С помощью нового ангиографа уже провели более десяти успешных операций по удалению тромбов из крупных артерий головного мозга у пациентов с ишемическим инсультом.

Благодаря автоматизированной системе "Стационар" врачи скорой помощи видят, в какой из больниц в данный момент свободно оборудование для проведения операции. Таким образом, врачи в стационаре заранее узнают о пациенте и готовят к его прибытию операционную.

Инсультная сеть была создана в столице в 2017 году по аналогии с действовавшей инфарктной сетью. В нее входят крупнейшие городские больницы, в которых есть оснащенные всем необходимым диагностическим и хирургическим оборудованием региональные сосудистые центры. В ее центрах всегда есть готовые операционные, куда пациента с инсультом могут доставить для экстренного вмешательства.

Городские больницы, в которых действуют инсультные центры: