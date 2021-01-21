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21.01.2021 09:34
Рубрика: Общество

Москва расширяет инсультную сеть медицинских учреждений

Текст: Любовь Проценко

Москва расширяет инсультную сеть медицинских учреждений. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"В столице продолжается расширение инсультной сети. В нее вошло еще одно медицинское учреждение - городская клиническая больница имени Ерамишанцева. Таким образом, инсультная сеть Москвы включает уже 12 стационаров, расположенных практически во всех округах столицы. Расширение сети повысит доступность для жителей столицы экстренной высокотехнологичной медицинской помощи при инсульте. При сосудистой катастрофе оперативность играет ключевую роль. Объединение медучреждений в инсультную сеть позволяет быстро получать информацию о том, где находится ближайший свободный ангиограф - цифровой рентгеновский аппарат для диагностики сердечно-сосудистой системы - и в кратчайшие сроки доставить туда пациента. С момента приезда скорой до операции проходит не больше часа".

До этого больница также входила в инфарктную сеть. Возможность оказывать экстренную кардиологическую помощь, спасать пациентов с самыми сложными формами нарушений мозгового кровообращения появилась благодаря приобретению нового современного ангиографического комплекса. Это оборудование позволяет проводить внутрисосудистое ультразвуковое исследование и определять размеры и расположение тромба, а также оценивать уровень кровяного давления на всем протяжении поврежденной артерии. Эти данные необходимы для принятия врачами решения о способе извлечения тромба.

С помощью нового ангиографа уже провели более десяти успешных операций по удалению тромбов из крупных артерий головного мозга у пациентов с ишемическим инсультом.

Благодаря автоматизированной системе "Стационар" врачи скорой помощи видят, в какой из больниц в данный момент свободно оборудование для проведения операции. Таким образом, врачи в стационаре заранее узнают о пациенте и готовят к его прибытию операционную.

Инсультная сеть была создана в столице в 2017 году по аналогии с действовавшей инфарктной сетью. В нее входят крупнейшие городские больницы, в которых есть оснащенные всем необходимым диагностическим и хирургическим оборудованием региональные сосудистые центры. В ее центрах всегда есть готовые операционные, куда пациента с инсультом могут доставить для экстренного вмешательства.

Городские больницы, в которых действуют инсультные центры:

  • 1.​ НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского;
  • 2.​ Городская клиническая больница имени С.П. Боткина;
  • 3.​ Городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова;
  • 4.​ Городская клиническая больница имени В.М. Буянова;
  • 5.​ Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова;
  • 6. ​Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского;
  • 7.​ Городская клиническая больница № 31;
  • 8. ​Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева;
  • 9.​ Городская клиническая больница имени С.С. Юдина;
  • 10. Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского;
  • 11. Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева;
  • 12. Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева.
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