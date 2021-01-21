Москвичка осуждена за публичное распространение фейков о COVID

Суд согласился с материалами, которые собрал Следственный комитет по Москве по делу жительницы столицы Ольги Толокевич. Женщина признана виновной по статье 207.1 Уголовного кодекса "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". По приговору суда ближайшие шесть месяцев Толокевич посвятит исправительным работам.

Ранее она разместила и распространила на интернет-ресурсах ложную информацию о том, что в столичном районе Крылатское из одного учреждения ночью вывозятся тела людей, якобы погибших от коронавирусной инфекции.

Это сообщение было опровергнуто органом исполнительной власти как несоответствующее действительности.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В ходе следствия женщина признала свою вину и сообщила, что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений явилась корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы", - объяснила представитель СК.