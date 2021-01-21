Новости

Минобороны сообщило о 3,6 тысячи военнослужащих с коронавирусом 20:33
СК проверил обращения граждан к президенту в ходе ежегодной пресс-конференции 20:23
Москвичка осуждена за публичное распространение фейков о COVID 20:22
Трудовая миграция в Россию снизилась почти вдвое 20:19
Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости организации массовых беспорядков 20:16
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V" 20:13
МВД накажет авторов видеороликов, в которых лжеполицейские срывают погоны 20:10
Справороссы начали объединение с партиями "За правду" и "Патриоты России" 19:33
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 10 копеек 19:16
КС Молдавии отказался признавать русский как язык межнационального общения 19:07
Пробки в Москве достигли 10 баллов 18:59
В Подмосковье отравились 14 школьников 18:50
Видео: В центре Москвы машина вылетела на тротуар и сбила пешехода 18:34
Бабич стал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 18:34
Российскую вакцину в Греции может ждать успех 18:05
Москва встала в 9-балльных пробках 17:58
Австрийка Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце 17:58
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове 17:52
Центр им. Чумакова готов увеличить производство вакцины от COVID-19 до 10 млн доз 17:52
Симпсонов представили в образах героев армянских советских мультиков 17:51
Москва поднялась в рейтингах безопасности, экологии, здравоохранения Numbeo 17:49
В Роспотребнадзоре рассказали о нормах использования гаджетов в школах 17:48
Минфин разъяснил изменения по беспошлинному ввозу товаров для физлиц 17:46
Звезда "Универа" рассказала про инцидент с режиссером-педофилом 17:43
Пермская пенсионерка несколько лет держала внучку взаперти 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
21.01.2021 20:22
Рубрика: Происшествия

Москвичка осуждена за публичное распространение фейков о COVID

Текст: Наталья Козлова

Суд согласился с материалами, которые собрал Следственный комитет по Москве по делу жительницы столицы Ольги Толокевич. Женщина признана виновной по статье 207.1 Уголовного кодекса "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". По приговору суда ближайшие шесть месяцев Толокевич посвятит исправительным работам.

Фото: iStock
В РФ зафиксировали наплыв фейковых сайтов по продаже вакцин от COVID-19

Ранее она разместила и распространила на интернет-ресурсах ложную информацию о том, что в столичном районе Крылатское из одного учреждения ночью вывозятся тела людей, якобы погибших от коронавирусной инфекции.

Это сообщение было опровергнуто органом исполнительной власти как несоответствующее действительности.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В ходе следствия женщина признала свою вину и сообщила, что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений явилась корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы", - объяснила представитель СК.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
COVID-19: Какие ограничения отменят в Москве с 22 января
Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины "Спутник V"
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными