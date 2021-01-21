На Москве-реке построят метромост

Еще один метромост появится в столице: его проложат через Москву-реку на участке Бирюлевской линии. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава столичного стройкомплекса отметил, что линия стартует от тупиков за станцией "ЗИЛ" до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. "На участке между станциями "Батюнино" и "Москворечье" предусмотрено строительство метромоста на пересечении с Москвой-рекой", - уточнил вице-мэр.

Ранее "РГ" сообщала, что строительство этой радиальной ветки должно начаться уже в этом году. Трассировка ветки прошла экспертизу, сейчас идут общественные обсуждения. Свои предложения москвичи могут отправить через сервис "Активный гражданин" до 2 февраля.