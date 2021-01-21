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21.01.2021 14:58

На НВ АЭС открылась выставка к 90-летию Виталия Седова

В музее трудовой славы Нововоронежской АЭС открылась выставка к 90-летию лауреата Государственной премии СССР Виталия Седова, где представлены более сотни документов, предметов, уникальных фотографий, связанных с его жизнью и трудовой деятельностью.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Инициатор проведения выставки - профком Нововоронежской АЭС. Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности в условиях новой коронавирусной инфекции.

"Это легендарная личность, о которой будут помнить всегда. В историю он вошел как человек, открывший эпоху промышленной атомной энергетики нашей страны. В сентябре 1964 года смена, возглавляемая Седовым, осуществила пуск энергоблока №1 НВ АЭС. Это был первый промышленный и самый мощный в мире атомный энергоблок на тот момент", - сказал председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Активное участие в создании экспозиции приняла дочь Виталия Седова - Ирина Сатарина, которая поделилась книгами соратников отца с их автографами, наградными документами, памятными подарками и сувенирами. Один из самых ярких экспонатов - фрагмент тепловыделяющей сборки, на котором выгравированы автографы сотрудников Института атомной энергии им. И.В.Курчатова, участников пуска энергоблока №1 НВ АЭС - Сидоренко, Скворцова и др.

Вся трудовая жизнь Виталия Седова была связана с атомной отраслью. В сентябре 1950 года он поступил техником на комбинат "Маяк", cтав начальником смены, а с 1962 года работал на Нововоронежской АЭС. Он был начальником смены аппаратного цеха, начальником смены АЭС, главным инженером и, наконец, директором НВ АЭС. Атомщик вошел в число главных специалистов Нововоронежской атомной станции по реализации новой программы реконструкции и модернизации энергоблоков №3, №4 и №5 НВ АЭС. Кроме того, он участвовал в пуске энергоблоков в Чехословакии на АЭС "Богунице", "Дукованы", "Темелин". За большой вклад в развитие атомной энергетики Виталий Седов награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За трудовую доблесть", "За доблестный труд" и др.

Сегодня на Нововоронежской АЭС трудятся внуки и правнуки Виталия Седова.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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