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21.01.2021 18:12
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: В столице проходят испытания летающего такси

Текст: Любовь Проценко
Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, испытания дрона-такси проходят на Малой спортивной арене спорткомплекса "Лужники". Этот беспилотник, который может перевозить пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 километров, разработала компания - участник Московского инновационного кластера.
Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы
Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

Габариты летательного аппарата, 5 м на 1,6 м, сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 м и садиться на стандартную парковку, маневрировать на ней, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Рассчитан на двух пассажиров и максимальной грузоподъемностью 300 кг, а скоростью - 200 км в час. Как отмечают разработчики, благодаря компактным размерам, малошумному электродвигателю, пассажирским и грузовым качествам он отлично подойдет для эксплуатации в городской среде. Сергунина рассказала:

Фото: iStock
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"Москва системно поддерживает современные технологичные проекты. Причем речь не только о субсидиях или грантах. Мы стараемся создать все условия для их развития. Например, испытания перспективного беспилотника в "Лужниках"проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках".

По ее словам, различные проекты в сфере городской аэромобильности сейчас испытывают во многих мировых мегаполисах, в частности в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне.

В Москве тестирование проходит прототип, разработанный стартапом "Ховер". Компания основана изобретателем и бизнесменом Александром Атамановым и является участником Московского инновационного кластера, а также резидентом Инновационного центра "Сколково". Группа инженеров работает над беспилотным летательным аппаратом для городов с 2018 года. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил:

"Российская столица обладает достаточным уровнем развития городской инфраструктуры и инновационным потенциалом для успешной реализации подобных инициатив. В рамках Московского инновационного кластера мы помогаем команде разработчиков "Ховера" и другим проектам в сфере беспилотных летательных аппаратов".

Фото: Министерство обороны РФ
Беспилотник "Охотник" вышел на полевые испытания

В "Лужниках" сейчас инженеры проверяют работу всех систем дрона, тестируют режим lift & cruise (когда за взлет, посадку и горизонтальный полет отвечают разные группы двигателей), а также срабатывание парашюта. Помимо этого, совершенствуется система централизованного управления, основанная на технологии искусственного интеллекта. Она прокладывает оптимальные маршруты, самостоятельно управляет аппаратом и следит за безопасностью полета. Поднимаясь на высоту 6-10 метров, прототип фиксирует все показатели и записывает их для последующего анализа.

"Мы собираем данные, которые помогут нам быстрее двигаться к нашей мечте. Очень круто, что нас в этом плане всячески поддерживает Правительство Москвы", - поделился основатель проекта Александр Атаманов.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

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