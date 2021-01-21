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21.01.2021 17:24
Рубрика: Культура

Открывается допуск посетителей в Московский Кремль и Музеи Кремля

Текст: Ирина Огилько

Территорию Московского Кремля открывают для посетителей, однако мавзолей Ленина останется закрытым до 16 апреля. Об этом сообщает федеральная служба охраны РФ.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Как пояснили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО, с 22 января в установленном порядке будет осуществляться допуск посетителей на территорию Московского Кремля в связи с возобновлением работы Музеев Московского Кремля и выставки "Алмазный фонд". При этом допуск посетителей в мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены остается закрытым до 16 апреля 2021 года включительно в связи с проведением профилактических работ.

Напомним, что Мавзолей и некрополь закрыты с 17 ноября.

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