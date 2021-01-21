Под Калугой в ДТП с машиной скорой помощи погибли две пациентки

В Калужской области автомобиль скорой помощи попал в аварию. В ДТП погибли две пациентки, находившиеся в салоне, водитель и фельдшер получили травмы, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла в 15:35 в Сухиническом районе трассы М-3 "Украина". Предварительно известно, что "скорая" спешила доставить пациентов из райцентра Людиново в больницу областного центра. Примерно на 245 километре трассы М-3 водитель скорой помощи выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF.

В аварии погибли 25-летняя и 17-летняя женщины, которых перевозили в Калугу. Травмы также получили фельдшер и водитель скорой помощи. Оба госпитализированы.

В настоящее время движение на этом участке трассы затруднено. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии, регулируют движение.