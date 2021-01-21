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21.01.2021 21:33
Рубрика: Общество

Подмосковье подало заявку на получение вакцины "ЭпиВакКорона"

Текст: Ирина Рыбникова

Московская область подала заявку на получение вакцины "ЭпиВакКорона" производства новосибирского центра вирусологии и биотехнологий "Вектор". Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале

Пока, по его словам, жителей области прививают только вакциной "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В Подмосковье уже поступило порядка 100 тысяч доз этой вакцины, в феврале ожидается поступление еще 205 тысяч доз, а в марте - еще 300 тысяч. Но в планах у области - привить более трех миллионов жителей, поэтому дополнительным поставкам подмосковные медики будут только рады. Как и тому, что у жителей появится возможность выбора препарата для прививки.

"Мы заявились на получение вакцины от "Вектора", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

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