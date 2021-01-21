Пострадавшие в ДТП со "скорой" под Калугой находятся в тяжелом состоянии

Врачи борются за жизнь фельдшера скорой помощи, пострадавшей в аварии в Калужской области. Женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации местной ЦРБ, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД.

Машина скорой помощи столкнулась с фурой на 245 километре трассы М-3 "Украина". Две пациентки, которых перевозили из Людиново в Калугу, скончались на месте. В полиции сообщают о тяжелых травмах водителя и фельдшера скорой помощи. По данным прокуратуры области, в аварии пострадала бригада медиков из трех человек. Облпрокуратурой начата проверка безопасности дорожного движения.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава региона Владислав Шапша, родственникам погибших и пострадавшим медикам будет оказана помощь. Он отметил, что экипаж "скорой" госпитализирован в тяжелом состоянии.

СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Расследование поручено сотрудникам первого отдела по расследованию особо важных дел.