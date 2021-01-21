Пробки в Москве достигли 10 баллов

Загруженность дорог Москвы вечером в четверг достигла максимального показателя - 10 баллов по шкале "Яндекса".

В плотном заторе встали и кольцевые, и радиальные магистрали. Более-менее свободен из крупных дорог лишь проспект Маршала Жукова. Самая сложная обстановка в центре, некоторые участки Садового кольца "Яндекс" пометил бордовым цветом.

"Движение в городе сильно осложнено, - подтверждают в пресс-службе департамента транспорта. - Снег, большое количество мелких аварий, которые перекрывают полосы для движения, медленная скорость. Также продолжается уборка города от снега". Ситуация должна улучшиться после 20.00, предполагают в дептрансе.