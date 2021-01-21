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Рубрика: Происшествия

Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости организации массовых беспорядков

Текст: Иван Егоров

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, в интернете, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в несогласованном публичном мероприятии.

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"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано", - заявила официальный представитель столичной прокуратуры.

По ее словам, в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий двадцати восьми лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

"Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Также в прокуратуре Москвы сообщили, что в социальных сетях были выявлены публикации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также несогласованных массовых публичных мероприятиях.

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Как отметили в надзорном ведомстве, распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках, создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности. В связи с этим прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения. Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что призывы к несовершеннолетним выявлены в соцсетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и видеохостинге YouTube.

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