СК начал проверку после отравления школьников в Электростали

В Московской области ГСУ СК начало проверку после массового отравления школьников, сообщает официальный сайт ведомства.

По данным СК, у 14 учеников второго класса местной школы поднялась температура, также у них появились признаки отравления. Все дети лечатся амбулаторно.

Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора взяли все необходимые анализы у учеников и работников школы. По итогам проверки будет решено, есть ли основания для уголовного дела.

Ранее СК возбудило уголовное дело по факту отравления 96 школьников в подмосковном Красноармейске.