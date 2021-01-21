СК возбудил уголовное дело о подпольных косметологах

Следственный комитет по Москве объявил о возбуждении уголовного дела о деятельности незаконных косметологических салонов.

На юридическом языке дело расследуется "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере косметологии".

Косметологические услуги сегодня востребованы, невзирая ни на какие ограничения. Все хотят быть красивыми вне зависимости от пола и возраста. Но вот стоят красивый овал лица, отсутствие морщин и жировых отложений очень дорого. Поэтому объявление, что появилась клиника или отдельный косметолог, способный решить проблемы клиента за меньшие деньги, неизменно находит желающих.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

- Физические лица в салонах красоты и домашних условиях, не имея необходимого медицинского образования, а также лицензии на осуществление косметологических услуг, используя не зарегистрированные на территории России медицинские изделия, оказывали косметологические услуги, повлекшие причинение вреда здоровью пациентов, - объяснила Иванова.

Пока фамилии горе-косметологов следствие не называет. Кроме одной - некоего Емельяна Брауде. В СК уверяют, что этот человек проводил обучение "косметологов", открыв курсы. Хотя сам Брауде не имеет соответствующего образования.

Иванова говорит, что сейчас граждане, которых обучил этот Брауде, допрошены, назначены судебно-медицинские экспертизы. Территориальному органу Росздравнадзора по Москве и Московской области и департаменту здравоохранения Москвы поручено проведение проверки.

В СК подчеркивают - только в прошлом году в производстве территориальных подразделений Главного управления было 10 уголовных дел, связанных с "ненадлежащим оказанием косметологических услуг гражданам". По трем делам следствие заканчивается. Пять дел уже дошли до суда, по двум вынесены приговоры.

Работать на упреждение правоохранители не могут. Дело возбуждают, когда причинен вред здоровью

Но жертвам от этого не легче - в лучшем случае у них впереди годы операций и трата огромных средств, чтобы исправить ошибки этих "косметологов". А сработать на упреждение правоохранители не могут. Руководитель Главка СКР по Москве Андрей Стрижов говорит, что действующий закон лишает их возможности бороться с подобной деятельностью. Дело в том, что уголовная ответственность возможна только в случае наступления вреда здоровью для пациента в результате таких манипуляций.

Поэтому руководитель ГСУ Стрижов предлагает внести изменения в закон, чтобы предупреждать подобные преступления, а не только расследовать.