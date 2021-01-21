Сколько в Москве самозанятых и чем они занимаются

Число самозанятых в Москве в 2020 году выросло в 2,5 раза и составило на 1 января 2021 года 479 тысяч человек. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего в столице зарегистрированы 30% от общего числа самозанятых в России.

"Популярность режима самозанятых у москвичей растет. Ежемесячно этот статус регистрируют в среднем 24 тысяч человек,- сказал Ефимов. - Среди них - люди, работавшие ранее неофициально, бывшие наемные сотрудники, которые в пандемию предпочли работать "на себя", а также предприниматели, решившие перейти на более комфортный для них налоговый режим. В бюджет Москвы в 2020 году поступило 1,17 млрд рублей налога на профессиональный доход - в 2,4 раза больше, чем за весь 2019 год".

Самыми популярными видами деятельности у самозанятых москвичей, отметивших род деятельности, стали строительство, доставка, сдача квартир в аренду, маркетинг, реклама, такси, услуги курьера.

Ефимов напомнил, что в прошлом году в связи с пандемией самозанятым была оказана господдержка: возвращен уплаченный в 2019 году налог и предоставлен налоговый капитал для уплаты налога в 2020 году. Также в начале этого года правительство РФ снизило для самозанятых ставку по льготному кредиту до 7%, увеличив привлекательность этого налогового режима. А суммарный доход самозанятых, по данным департамента экономической политики и развития города, в прошлом году составил 120 млрд рублей, средний размер чека в декабре 2020 года увеличился на 15% по сравнению с декабрем 2019 года и составил 1,9 тысячи рублей.

Специальный налоговый режим для самозанятых является приоритетным направлением нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В Москве он был введен в 2019 году, а с октября 2020 года действует на территории всей России.