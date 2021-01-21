Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Москвич" в Текстильщиках

Реконструкция стадиона "Москвич", расположенного на юго-востоке столицы, по плану должна завершиться в 2022 году. "Но я надеюсь, что все основные работы будут выполнены до конца года", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев сегодня ход. И призвал строителей: "Давайте, концентрируйтесь, усиливайте свои строительные мощности".

Построенный полвека назад при автогиганте АЗЛК, "Москвич" и после перестройки не растерял своей славы. Став базой Спортивной школы олимпийского резерва "Москвич", он готовит спортсменов высокого уровня по самым разным направлениям. Выпускники "Москвича" участвуют в международных соревнованиях по фигурному катанию, танцевальному спорту, плаванию и другим видам спорта.

После реконструкции он получит инфраструктуру, которая позволит проводить на нем матчи с участием профессиональных футбольных команд. Его общая площадь увеличится в пять раз! На футбольном поле уложат натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, недостаток солнца зимой восполнит система освещения. Появится новое электронное табло и медиасистема. Для журналистов откроется пресс-центр с залом для конференций, ТВ- и радиостудиями, комментаторскими кабинами. Сможет стадион принимать 4200 зрителей или на 20 процентов больше, чем прежде. Причем, по задумке архитекторов, каждый из секторов трибун будет окрашен в один из цветов олимпийских колец: синий, черный, красный, желтый, зеленый. От дождя и снега зрителей защитит специальный навес.

В подтрибунном пространстве разместятся помещения для спортсменов и судей, а также стрелковая галерея с возможностью стрельбы в трех направлениях. Модернизируют строители и легкоатлетическое ядро стадиона. В нем появятся беговые дорожки - круговая на восемь полос и прямая на десять полос, а также секторы для прыжков в длину, в высоту и с шестом, метания копья, диска, молота и толкания ядра. Все это позволит проводить здесь соревнования не только российского, но и международного уровня, подчеркнул Собянин. И напомнил: "В Москве проводится большое спортивное строительство. В части футбольных полей и футбольных стадионов в городе построено уже четыре стадиона международного уровня, семь полей круглогодичного использования с подогревом и соответствующей инфраструктурой". В частности, за эти годы завершена реконструкция и сооружение для большого футбола Большой спортивной арены "Лужники", "Динамо", "ВЭБ Арена"( ЦСКА), " Открытие Арена" ( Спартак) и "Локомотив". Теперь же столица приводит к такому же высокому классу и стадионы, расположенные в спальных районах.