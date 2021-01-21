Сотрудники липецкой "скорой" получат премии по 5 тысяч рублей

Глава Липецкой области Игорь Артамонов принял решение о выплате разового денежного вознаграждения сотрудникам службы "скорой помощи" региона, которые выезжают к больным коронавирусной инфекцией.

Премии выплачиваются исключительно из областного бюджета. Первые перечисления уже произведены.

Игорь Артамонов отмечает, что решение о вознаграждении было принято в конце минувшего года и связано с высокой общественной значимостью службы скорой медицинской помощи. Теперь, после утверждения необходимых финансовых документов, государственные медицинские организации приступили к перечислению средств.

Примечательно, что пять тысяч рублей - это итоговый размер премии - уже после вычета НДФЛ, и получают эти средства свыше 1,2 тысячи медицинских работников, водителей выездных бригад Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, отделений скорой медицинской помощи районных и центральных районных больниц, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

Игорь Артамонов отметил, что из региональной казны на эти цели выделено почти 10 миллионов рублей.