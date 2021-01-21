В московской клинике открылась фотовыставка о Камчатке

У Инны рак, она лежит на очередном обследовании в клинической больнице МЕДСИ в Боткинском проезде. Когда открывается дверь ее палаты, Инна видит большое фото человека, несущегося с горы на сноуборде, выбрасывающего из-под себя на вираже целый сугроб снега. Вертикальный склон, нет лыжни, но он доберется до равнины. Значит и она доберется, выкарабкается.

В клинике МЕДСИ открылась выставка фотографий Максима Балаховского "Снежная долина".

Балаховский за свои 45 лет успел побывать на вершинах и в жерлах вулканов Камчатки, Курильских островов, Пакистана, Аляски, поводить группы внутри ледников и вокруг дымящихся гейзеров. Он стал двукратным чемпионом и многократным призером первенств России по фрирайду (катание на сноуборде или горных лыжах по неподготовленной трассе), мастером спорта по горным лыжам. Спорт перерос в путешествия: Балаховский (для своих - Балу) занимается бизнесом, организуя по своей родине Камчатке экстремальные путешествия, внетрассовое катание с гор, заброску желающих в труднодоступные районы, восхождения на вулканы. Опытный гид, учившийся мастерству у асов фотодела Игоря Вайнштейна и Виктора Гуменюка, он всегда берет в путь камеру - и уже много раз становился призером международных фотоконкурсов.

Главврач клиники МЕДСИ Леонид Карев, фанат фрирайда, с Максимом познакомился в клинике, фрирайдисты часто лечатся на Боткинском: операции на связках и суставах тут поставлены на поток. Выставку Балаховского Карев задумал давно: спорт для доктора - символ усилий над собой, стимул победить диагноз, что тебе поставила жизнь, которая сама по себе - фрирайд с крутыми виражами. Потому при отборе работ вместе с Максимом он взял на себя спортивную, "боевую" часть. Балаховский отвечал за красоту.

Спорт - это символ преодоления, стимул победить диагноз, который поставила жизнь с ее виражами

Движемся с главврачом и фотографом по выставке. Снимки развешаны по стенам клиники - один фантастичней другого по свету, цветам, ракурсам.

…Вот явный же фотомонтаж: зеленый остров-гора посреди океана, внутри озеро, а в озере - еще один остров-вулканчик.

- Это Онекотан, вулканический остров в Курильской гряде, - объясняет Максим. - В его жерле-кальдере возникло озеро - а в нем вырос вулкан уже действующий. Туда сложно добраться, а еще сложнее при нестабильной камчатской погоде поймать ясный день. А у меня, видите, солнце, озерцо зеркалит…

Напротив снимок со сноубордистом, стоящим на стене прозрачных ледяных ворот - а на самом деле он движется, на языке спортсменов - "слейдит" и сейчас вылетит из ворот и приземлится в сугроб. А этот кадр "Камчатка. Извержение вулкана Плоский Толбачик. Вертолет Ми-8" с красно-черной рекой лавы, ползущей по темной горе ("ночью мороз был под 40, а снимать такое можно только в темное время"), победил на фотоконкурсе "Красота винтокрылых машин-2014".

Выставка открыта всю зиму. А потом снежную Камчатку сменят ее летние виды.