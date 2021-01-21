В Москве цифровые паспорта начнут выдавать в конце 2021 года

В Москве в четвертом квартале этого года планируется запустить эксперимент по выдаче электронных паспортов в виде пластиковой карты, также появится и мобильное приложение в качестве дополнения к таким паспортам. Об этом на расширенной коллегии столичного ГУ МВД сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

"По инициативе мэра в четвертом квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина, который будет реализован на первом этапе через наши подразделения, а затем - посредством работы в МФЦ", - цитирует его РИА Новости.

Ранее, напомним, сообщалось, что электронные паспорта в Москве начнут внедрять до декабря 2021 года. Внешне они будут выглядеть как банковские пластиковые карты. Вместе с мобильным приложением электронный паспорт позволит получать различные госуслуги с помощью цифровой подписи, которая станет его частью. В случае утери электронный паспорт можно будет заблокировать, а степень его защиты будет выше, чем у бумажного аналога.