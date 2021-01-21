Заболеваемость коронавирусом в Москве уменьшается на глазах. В течение последней недели ежедневно выявляется от двух до четырех тысяч новых случаев заражения. В частности, в четверг, по данным оперштаба, их зарегистрировано 3458, в то время как меньше месяца назад - 24 декабря, было 8203. В этой ситуации мэр Москвы Сергей Собянин, как и обещал, принял решение о смягчении в городе ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

В своем личном блоге глава города отметил, что уверенности городским властям в правильности принимаемых мер придает и снижение госпитализации - до 1200-1300 человек в день вместо 1500-1800, как было в предпраздничные и праздничные дни. В результате у города образовался резерв из 9 тысяч свободных коек в стационарах. Зато темпы вакцинации растут - прививку от опасного вируса сделали уже свыше 220 тысяч москвичей.

Все это и позволило мэру подписать указ, в соответствии с которым колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые организации, подведомственные городу, уже сегодня, 22 января, возвращаются к обычному режиму работы. Транспортные карты их учащихся разблокированы, они снова могут пользоваться льготами для проезда в общественном транспорте. Напомню, еще раньше, с понедельника, 18 января, в классы вернулись столичные старшеклассники, которые провели на дистанционном обучении три месяца. Теперь на дистанте остались только студенты вузов в связи с тем, что время его окончания - 6 февраля, определено минобрнауки.

Послабление получили театры, кинотеатры и концертные залы. Они теперь могут заполняться наполовину, а не на четверть, как до сих пор. Такая же заполняемость разрешена детским развлекательным центрам, лагерям дневного пребывания, детским комнатам в ТРЦ, детским уголкам и другим местам развлечения и присмотра за детьми, прежде закрытым.

Возобновляется также работа музеев, библиотек, других учреждений культуры. Они вновь имеют право проводить зрелищные, культурно-досуговые, выставочные и другие мероприятия, но при условии, что число участников в них будет не больше половины вместимости помещения.

Прививку от опасного вируса сделали уже свыше 220 тысяч москвичей

А вот ограничения в работе общепита, ночных клубов, баров, караоке, дискотек других аналогичных заведений сохраняются. Все они, как и раньше, с 23.00 до 6.00 в столице пока закрыты. До более существенного улучшения в городе эпидемиологической ситуации предписано соблюдать домашний режим и москвичам старше 65 лет, и горожанам с хроническими заболеваниями. Социальные карты у них на проезд в общественном транспорте остаются пока заблокированными. В силе и распоряжение мэра, адресованное предприятиям и организациям города, - у них по-прежнему не менее 30 процентов работников должны работать на удаленке.

Тем временем

Многие, сделав прививку, хотят узнать: сработала ли вакцина, появись ли антитела. Москвичи могут проверить уровень сформировавшегося иммунитета после прививки вакциной "ЭпиВакКорона" (разработана ГНЦ "Вектор"). Исследования выполняет Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, а сдать кровь на анализ можно в пяти медицинских офисах центра, открывшихся в городе.

Для оценки поствакцинального иммунитета нужно уточнить уровень иммуноглобулинов класса G. Выполняется такой тест на 35-42-й день со дня первого введения вакцины - ведь на то, чтобы организм выработал антитела в ответ на вакцину, требуется время. При этом в Роспотребнадзоре пояснили, что для тестирования необходимо использовать определенные тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", также разработанные "Вектором". Почему выполнять тесты нужно конкретной тест-системой? Разве антитела, которые появляются в организме у переболевших, чем-то отличаются от антител, возникновение которых было простимулировано вакциной? На эти вопросы "РГ" ответила замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

- Коронавирус состоит из нескольких антигенов, на которые в случае заболевания иммунной системой пациента вырабатываются разные антитела, - пояснила Антонина Плоскирева. - Препарат "ЭпиВакКорона" разработан на основе выделения только нескольких участков вирусного белка (антигенов), к которым вырабатываются антитела. При встрече человека, получившего вакцину, с коронавирусной инфекцией эти антитела распознают коронавирус и возбудитель уничтожается. Тест-система"SARS-CoV-2-IgG-Вектор" настроена таким образом, что улавливает не только антитела после перенесенной инфекции, но и поствакцинальные, которые могут не определяться другими диагностическими системами, настроенными на выявление определенного спектра постинфекционных антител. Кроме того, у каждой тест-системы свои референсные значения, поэтому рекомендуется выполнять тесты тест-системой, которая предназначена для выявления поствакцинальных антител. Специалисты также поясняют, что если человек хочет отследить, как меняется уровень антител в его организме со временем, повторное тестирование нужно выполнять той же тест-системой. Только в этом случае результаты будут сопоставимы и можно будет понять динамику изменения уровня антител.

Подготовила Ирина Невинная