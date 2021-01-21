В Подмосковье начнется строительство новой платной дороги

В Московской области начались подготовительные работы, необходимые для начала строительства платной трассы Виноградово - Болдино - Тарасовка, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на концессионера, группу "ВИС".

Эта магистраль рокадного типа призвана соединить Ярославское и Дмитровское шоссе. Разработчики проекта уже получили положительное заключение Госэкспертизы и разрешение на строительство по первым этапам. Подрядчики уже обустроили строительный городок, обеспечивают производственную базу. Скоро начнется строительство подъездных дорог, чтобы обеспечить доступ тяжелой техники на этот объект.

Согласно последним озвученным планам, движение по новой платной магистрали предполагается открыть в 2024 году. Инвесторы рассчитывают, что в сутки по ней будут ездить до 33 тысяч автомобилей. Предполагаемая плата за проезд составит 10 рублей за километр.