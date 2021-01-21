В Подмосковье отравились 14 школьников

В Московской области к врачам с симптомами отравления обратились 14 школьников.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ребят осмотрели в нескольких медицинских учреждениях Электростали. Все пациенты учились в одной и той же школе. Прокуратура начала проверку, будет дана оценка работе администрации школы и компании, которая доставляла еду.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красноармейске отравились 96 учеников двух городских школ. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.