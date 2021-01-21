В Подмосковье завершено строительство главного храма Росгвардии

Сооружение Князь-Владимирского храма в подмосковной Балашихе - главного храма Росгвардии - закончено. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы, куратора программы по строительству православных храмов в Москве и Московской области Владимира Ресина.

"В преддверии Нового года и Рождества Христова было завершено благоустройство прилегающей территории к главному храму Росгвардии и сквера "Владимирский парк", - цитирует Владимира Ресина его пресс-служба.

На Рождество в Князь-Владимирском храме уже прошло первое богослужение.

Официально сдать храмовый комплекс, сообщает пресс-служба, планируется в марте 2021 года, освятить - весной или летом 2021 года. Однако первая литургия в Князь-Владимирском состоялась в 2020 году в День крещения Руси - 28 июля.

Справка "РГ"

Решение о его строительстве Князь-Владимирского храма принято патриархом Московским и всея Руси Кириллом и директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым. В храме будет размещена икона святого Владимира, которая пока хранится в Центральном музее войск национальной гвардии РФ.