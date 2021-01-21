В самом "узком" месте МЦД начали укладывать пути

Железнодорожные строители начали укладывать пути на новом Каланчевском путепроводе - важнейшем участке МЦД между Курским вокзалом и станцией Каланчевская. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Действующий двухколейный путепровод был построен в 1912-1919 годах. Он пропускает поезда и электрички сразу нескольких направлений. Возведение нового путепровода ведется с использованием современных технологий, что позволяет выйти на рекордные темпы. Так, первую арку моста возвели в сентябре, вторую - в ноябре, третью - в начале декабря 2020 года. Длина установленных арочных конструкций - 51, 82 и 47 метров. Таким образом, укладка пути началась менее чем через полгода после начала работ.

- Рельсо-шпаловую решетку положат на виброизолирующие маты, которые снизят уровень механического шума и вибрацию от проходящих составов. Всего на реконструируемом участке планируется проложить 2,3 км новых путей. Причем часть из них - раздельным способом: сначала шпалы, а затем рельсы. Для производства работ задействована специальная техника: путеукладочные экскаваторы и кран грузоподъемностью в 100 тонн, - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

Всего на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями. Сборка четвертой, самой крупной, арочной конструкции путепровода под II и III главные пути уже осуществляется на стапелях стройплощадки. Одновременно строится платформа и вестибюль будущего ТПУ Каланчевская, идет реконструкция автомобильного путепровода на улице Казакова.

Напомним, что реконструкция участка Москва-Каланчевская - Курский вокзал ведется для дальнейшего развития Московских центральных диаметров, в частности, для запуска МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожная", который планируют полностью запустить в 2024 году.