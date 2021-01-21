ТГУ имени Державина первым в России разработал учебный курс по киберспорту - проще говоря, компьютерным играм. Собираются обучать не только игроков, но и тренеров с комментаторами. Спрос на таких специалистов велик во всем мире. Первый выпуск по новой дисциплине пройдет в конце января. Набор на интересный спецкурс объявили в октябре, к декабрю набралось 50 заявок, из них отобрали 30 слушателей.

- Программа состоит из 32 часов: 16 часов лекций и столько же практики, все это рассчитано на слушателей от 15 до 40 лет. На лекциях мы учим взаимоотношениям в команде, развитию личностных навыков. В конечном итоге курс направлен на то, чтобы научить ребят качественно тренироваться, найти тот подход, который в дальнейшем обеспечит им высокие результаты, - рассказал разработчик курса Павел Горбунов. Он аспирант физкультурного факультета ТГУ, призер чемпионата России по Dota 2 и капитан университетской киберкоманды.

Во время практической части за каждым слушателем закреплен личный тренер, опытный игрок. Он учит тактике, грамотному поведению в нереальном мире, а главное - умению держать удар.

- Покерный термин, tilt, популярен и в киберспорте. Он означает, что игрок сник после серии неудач, потерял веру в себя и в победу. Это неизбежно ведет к проигрышу, а в командной игре - такой, как Dota 2, - тянет на дно всю команду, - объяснил Горбунов.

Принимают на курсы не всех подряд: необходимо иметь представление об игре и хотя бы минимальный опыт. Помимо игроков, в ТГУ готовят тренеров и стримеров. Последний сродни спортивному комментатору, только рассказывает он, как правило, о собственных достижениях. Специалисты по киберспорту востребованы во всем мире, их работа неплохо оплачивается. Рядовой игрок может зарабатывать на турнирах до 500 рублей в день, опытный - до 70 тысяч.