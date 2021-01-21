Благодаря нацпроекту "Экология" в России активно развивается экотуризм. В ближайшее время начнется реализация сразу нескольких проектов на территориях кластеров-победителей Всероссийского конкурса по развитию экотуризма, который был организован Агентством стратегических инициатив. Заключены первые инвестиционные соглашения. В числе победителей - проекты из Башкортостана, Бурятии, Татарстана, Хакасии, Камчатского, Приморского краев, Новгородской, Самарской, Сахалинской, Тульской областей. Корреспонденты "РГ" выяснили, чем эти проекты привлекут путешественников.

Лагуна на острове

В число лучших проектов попал туристско-рекреационный кластер "Лагуна Буссе" на Сахалине. Его планируют начать в 2021 году. "Подготовлены архитектурно-планировочное решение и технико-экономическое обоснование. Ближайшие планы - сформировать земельные участки, запустить строительство объектов туристической инфраструктуры, - рассказал руководитель агентства по туризму Сахалинской области Валерий Дубровский.

Проект возник не на пустом месте. "Лагуна Буссе" включила несколько популярных у туристов мест. Среди них мыс Птичий, бирюзовые озера и знаменитый маяк Анива высотой в девять этажей. Согласно проекту обустроят дороги, создадут зоны для глемпингов на территории озера Буссе, комплекс с аквазоной на озере Тунайча, базу отдыха с мини-рестораном на озере Большое Вавайское, центр морского экспедиционного туризма в селе Новиково. "У Сахалинской области есть огромный потенциал для развития экотуризма. У нас появились возможности получить федеральное софинансирование, привлечь инвестиции. Это позволит создать улучшенные условия для привлечения туристов", - пояснил зампредседателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. Общая стоимость проекта - 8,7 миллиарда рублей. Из них 5,7 миллиарда - частные инвестиции, три миллиарда - бюджетные средства.

На земле леопарда

Приморский кластер "Земля леопарда" тоже вошел в число победителей и получит содействие в подготовке готового "продукта" для инвесторов.

Его концепция - объединить ранее отдельные природные территории Юго-Западного Приморья - от Кравцовских водопадов до природного парка "Хасанский". Ядром станет нацпарк "Земля леопарда" и его участок "Гамовский", заповедник "Кедровая Падь" и Дальневосточный морской биосферный заповедник. Также проект включает месторождение лечебных грязей "Ясное" и другие территории. В общей сложности кластер займет 413 тысяч гектаров.

Хасанский район - одно из популярных мест отдыха. "Пляжи, заповедные бухты - все это манит сюда тысячи человек за сезон. Одна из задач - сделать так, чтобы туристический поток не наносил ущерб окружающей среде. А в перспективе мы планируем, что развитие сети экотроп, строительство инфраструктуры сделают этот район привлекательным местом для жителей всей страны", - рассказал зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков.

Создание комплексной инфраструктуры, уверен директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк, позволит регулировать турпоток, снизить долю нелегального туризма. Организованный отдых появится на ранее неохраняемых природных объектах - таких как популярнейшие Кравцовские водопады.

Будут также созданы круглогодичные курорты, появятся причалы, чтобы гости могли добираться в Хасанский район не только на машинах, но и по морю. Сейчас основной поток прибывает на авто. Дорога проходит по нацпарку "Земля леопарда", где обитает самая редкая хищная кошка в мире.

Предварительный объем инвестиций 4,6 миллиарда рублей, срок окупаемости проекта 13 лет.

В самом сердце Башкирии

Среди победителей конкурса есть проекты, где уже начаты работы: пример - проект "Сердце Башкирии". "Догма, что все победы дают деньги, в данном случае не оправдалась, - отметил директор нацпарка "Башкирия" Владимир Кузнецов. - Конкурс не предусматривал прямого финансирования из какого-то источника. Его организовали несколько министерств и ведомств, которые сейчас собирают информацию о проблемах, которые предстоит решать. Где-то для этого будет прямое финансирование, где-то включение в конкретные проекты".

Экотуризм становится популярнее у российских путешественников. Фото: Татьяна Валько/ ТАСС

Денег понадобится немало, ведь территория кластера огромна. В нее входит нацпарк "Башкирия" с прилегающими к нему Нугушским, Юмагузинским водохранилищами, геопарк "Торатау" плюс природный парк "Зилим". Сердцем проекта стал нацпарк "Башкирия", где в 2019 году на средства федерального проекта "Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма" (входит в нацпроект "Экология") удалось провести реконструкцию туристской инфраструктуры. "Мы оборудовали экотропы "Таинственный Сумган", "Бейек-Тау", "Куперля", экологические кемпинги "Антонова скала" и "45 квартал", пещеру, подвесной мост, отремонтировали дороги, по которым раньше до водопада Куперля добирались на машине шесть часов, а сейчас в сухую погоду достаточно 40 минут, - говорит Владмир Кузнецов. - Это важно не только для туристов, но и для охраны территории нацпарка".

Владимир Кузнецов говорит, что важно сделать так, чтобы дни, которые туристы проведут в нацпарке, были максимально насыщенными. "Мы разработали маршрут на водопад Куперля, - рассказал он. - Это "пять в одном": поездка на машине, пешая прогулка, осмотр водопада, спуск к реке, водная экскурсия на лодках к месту, где начинается Нугушское водохранилище. Оттуда на катере - к начальной точке маршрута. Людям так понравилось, что от желающих отбоя не было". Предполагается, что в кластере средний чек на человека составит около двух тысяч рублей. Кстати, посещение самого нацпарка обходится в 150 рублей, действуют скидки для льготников.

Что касается турпотока, то по сравнению с 2019 годом он вырос на 25 процентов, в то время как единовременно нацпарк может принять 90 тысяч человек. "Но мы не гонимся за количеством. Важно, чтобы приезжали люди, для которых слово "экология" не пустой звук", - признался Владимир Кузнецов.

Море Татарстана

Работы на проекте "Дигез - море Татарстана" в Камско-Устьинском районе Татарстана начнутся уже весной. Проект будет реализован до 2025 года. Соглашения планируют подписать как с предпринимателями, так и с государственными структурами.

Туристско-рекреационный кластер "Камское устье" сформирован вокруг двух особо охраняемых территорий - горы Лобач и Юрьевской пещеры. Эта территория станет первым в Татарстане курортом с особым режимом сохранения природы. Площадь кластера составляет 5800 гектаров. Количество туристов, посетивших эти места, увеличится до 400 тысяч. Всего будет проложено 82 километра пеших экотроп и маршрутов. Создадут глемпинги, кемпинги, проведут этнокультурные акции в деревнях.

Также гости смогут посетить частную сыроварню и виноградники. Естественно, в тур по желанию могут войти экскурсия по Юрьевской пещере, подъем на скалы, катание на багги. Инвесторы уже заинтересовались и начали предлагать свои проекты, одним из которых, к примеру, является создание яхт-клуба.

Общий объем инвестиций составит 843 миллиона рублей. Из них 411 миллионов вложат инвесторы, 300 - средства федерального бюджета, 132 миллиона потратят из местного. Окупиться проект может уже через пять с половиной лет.

Лучше гор только Жигули

Туристско-рекреационный кластер "Самарская Лука" создается на обособленной территории полуострова на Волге. Здесь расположено две зоны - нацпарк "Самарская Лука" и Жигулевский заповедник. На территории в более 160 тысяч гектаров раскинулись Жигулевские горы, это единственный горный массив на Русской равнине, здесь есть смотровые площадки и открытые для посещения штольни. Как рассказал "РГ" руководитель департамента туризма региона Артур Абдрашитов, кластер поделят на шесть подкластеров, каждый из которых будет рассчитан на разную аудиторию. В селе Ширяево, где художник Илья Репин писал "Бурлаков на Волге", запустят арт-кластер, это будет место притяжения художников. В селе Жигули с популярной вершиной Молодецкий курган разместят спорт-кластер. Сделают ставку на триатлон и марафон. Самая популярная сейчас у туристов - гора Стрельная - станет экокластером.

В селе Ширяево, где художник Илья Репин писал "Бурлаков на Волге", запустят арт-кластер, это будет место притяжения художников

Объем инвестиций в проект составит более двух миллиардов рублей, из них свыше 1,5 миллиарда - частные вложения. Как пояснил Артур Абдрашитов, инвесторы уже предлагают построить на территории нацпарка мини-гостиницы, кемпинги и глемпинги, спорткомплексы и спа-зоны, кафе и рестораны.

По Валдайской тропе

Проект "Большая Валдайская тропа" работает с 2019 года. Уже открыто 59 километров маршрута. Он проходит через Национальный парк "Валдайский". Ожидается, что протяженность тропы в итоге составит 180 километров. Туристы получили возможность цивилизованно сходить в поход. Им больше не надо переходить реки вброд, на маршруте построены мосты. Решен вопрос с мусором - на местах стоянок установлены контейнеры.

На первом этапе было вложено 14,253 миллиона рублей, которые пустили на строительство мостов, стоянок, навигационных стендов. Сейчас тропа начинается в Зимогорье, рядом выезд на трассу М10, заканчивается у деревни Дунаевщина. В самой деревне официально проживают 17 человек.

По словам Екатерины Дмитриевой, руководителя проекта "Большая Валдайская тропа", все 59 километров туристам проходить необязательно. Каждые 10-15 километров имеются сходы с маршрута. "Любой путешественник сам может составить маршрут. Кого-то устраивает отдых на выходные, кто-то отправляется в пеший поход на неделю. Большое количество посетителей останавливаются на базах отдыха, в коттеджах вблизи нацпарка "Валдайский" и совершают однодневные прогулки по маршруту. Все варианты возможны".