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21.01.2021 10:42
Рубрика: Спорт

На Камчатке рассказали, как пройдет "Берингия" в условиях пандемии

Текст: Александр Филимоненко

Семь заявок от каюров получил оргкомитет Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия" - главного события зимнего сезона на полуострове.

Фото: instagram.com / ilya__bragin
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- Гонка отправится вдоль западного побережья по маршруту Эссо - Оссора. Он будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 950 километров, - рассказала министр туризма Камчатского края Наталия Максименко. - В этом году большая гонка станет частью зимнего фестиваля "Берингия-2021", который пройдет с 21 февраля по 6 марта. В двухнедельном празднике со множеством мероприятий смогут принять участие все жители полуострова и его гости.

Из-за пандемии организаторы уделяют мерам безопасности и профилактики коронавирусной инфекции особое внимание. Одна из них - тестирование на COVID-19.

- Оптимально будет сделать его за 3-4 дня до старта, - рассказал участник группы сопровождения, врач Анатолий Кривоносов. - Перед гонкой все каюры проходят медицинский осмотр. Это обязательная процедура. Кроме того, медики сопровождают участников гонки по всей трассе и обследуют их перед выходом на этапы.

Старт зимнему фестивалю "Берингия" даст детская гонка "Дюлин" и гонка-пролог на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.

- Гонка-пролог пройдет в новом формате. Каюры выйдут на старт первыми и будут состязаться в собственном зачете, отдельно от спортсменов, - рассказал министр спорта региона Константин Хмелевский.

Прием заявок на участие в "Берингии-2021" продолжится до 5 февраля включительно.

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