К чему приведут новые пошлины на вывоз масличных за рубеж

На пять месяцев - с 1 февраля по 30 июня 2021 года - правительство РФ вводит 30-процентную экспортную пошлину на сою. Это объясняется ростом мировых цен на зерно и необходимостью обеспечить сырьем отечественные перерабатывающие мощности, чтобы не допустить увеличения стоимости соевого масла и шрота.

Переработчики жалуются на нехватку сырья и говорят, что они из последних сил не увеличивают цену на свою продукцию для потребителей. А в странах АТР сою любят, отечественные фермеры с удовольствием ее продают пока за 35- 40 тысяч рублей за тонну. Это рентабельно, никто не спорит, тем более что на экспорт сои до сих пор существовала нулевая пошлина. Именно это позволило дальневосточным фермерам, занимающимся бобовыми, сделать культуру стратегической, распахать под нее тысячи гектаров и заявить о ДФО как о надежном поставщике сырья в страны АТР. А в ушедшем году еще и в беспрецедентном количестве закупить новую технику, рассчитаться с кредитами, приобрести удобрения.

Больше всего сои выращивается в Амурской области. Фермеры Приамурья обратились к вице-премьеру - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, губернатору Василию Орлову, в Госдуму. По мнению аграриев, решение правительства о пошлине убьет соевый бизнес на Дальнем Востоке. За рубеж идет сырье, выращенное в ДФО, на переработку российским предприятиям на западе страны поступает соя из других регионов, так что пошлина не прибавит этим маслокомбинатам дальневосточных бобов.

Перерабатывающие мощности есть и в ДФО: одно предприятие в Хабаровском крае и три - в Амурской области, которые получают в качестве сырья треть выращенного в Приамурье. Амурские переработчики работают вполсилы и могли бы брать больше сырья. Но фермерам выгоднее продавать его в страны АТР: закупочные цены у тех же китайцев, как правило, гораздо выше.

Введение таможенной пошлины в 30 процентов сделает экспорт сои нерентабельным, считают сельхозпроизводители, лишит их основного рынка сбыта и, как следствие, приведет к банкротству хозяйств. В свою очередь глава минсельхоза Приамурья Олег Турков подчеркивает, что, выбирая между экспортом и переработкой сои в Амурской области, региональные власти поддержат работу заводов.

- Вывоз сои в чистом виде - это как вывоз леса-кругляка. Каждые 100 тысяч тонн сои, которые вывезены с территории РФ, это потеря двух миллиардов руб­лей ВРП области, - говорит он.

Амурчане скрепя сердце согласны на введение экспортной пошлины, но разумной считают 20-процентную.

- Пошлина в 30 процентов запредельна. Это решение поддержит переработчиков, но задавит производителей. Надо искать баланс, - считает исполнительный директор Амурского отделения Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Юсупов.

В Приморском крае сои выращивается в три раза меньше, чем в Приамурье, но структура производителей иная. Если в Амурской области соей занимаются 600 фермерских хозяйств, то в Приморье львиная доля приходится на компанию-монополиста "Русагро", а мелких хозяйств лишь несколько.

- Странное решение по отношению к дальневосточным производителям сои, ведь в регионе нет достаточных внутренних источников ее потребления (даже если переработать всю сою, на такое количество масла и шрота в ДФО нет покупателей. - Прим. ред.). А вывезти зерно в другие регионы невозможно: железнодорожные тарифы сделают его стоимость такой, что никто на западе страны не купит. В Приморье теперь нет перерабатывающего сою комбината. ОАО "Приморская соя", которое работало с мелкими производителями зерна, почило в бозе. "Русагро", выращивая сою на самых плодородных землях Михайловского, Хорольского, Октябрьского районов края, не стремится везти ее в центральные регионы страны переработчикам, а гонит за рубеж. Но оно-то, скорее всего, "переварит" вводимую пошлину, - машет рукой эксперт Елена Абашева.

Мелким производителям из Приморья остается пополнить нелегальный рынок экспорта, который, увы, существует. Или просто припрятать, придержать урожай. По словам главы "Совхоза Искра" Дмитрия Никифорова, уже сейчас наблюдается тенденция, когда крупные покупатели скупают сою с дисконтом 5 -10 тысяч рублей за тонну с тем, чтобы попридержать ее и через несколько месяцев спокойно вывезти за границу.

- Хотя в целом, конечно, странное решение. Существует национальный проект "Международная кооперация и экспорт", нам надо демонстрировать эту кооперацию. Для экспорта только-только открылись рынки Японии и Южной Кореи. Нам, например, удалось довести выращенную на приморских полях сою до тех стандартов качества, которые предъявляют корейские покупатели. В итоге через корейских партнеров "Совхоз Искра" выиграл один из аукционов, проводимых ежемесячно в этой стране. Я считаю, что нужны не пошлины, а квоты, чтобы не тащили с запада на Дальний Восток сою, не оформляли ее здесь по документам как местную и не гнали за рубеж, - говорит Дмитрий Никифоров.

Тем временем

В рамках мер по стабилизации цен на продовольственном рынке было принято решение о повышении экспортной пошлины и на другие масличные культуры. С 9 февраля по 30 июня 2021 года пошлина в размере 30 процентов, но не менее 165 евро за тонну будет действовать на подсолнечник и рапс.

- Мы подготовили письмо в адрес заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, в котором просим его оказать содействие в том, чтобы правительство страны с июля будущего года не продлевало экспортную пошлину на рапс, - сообщил министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев. - Если кабинет министров решит продлить действие этой экспортной ставки, то просим, чтобы из списка исключили Забайкальский край и другие регионы Дальнего Востока. В субъектах ДФО небольшие объемы производства рапса в масштабах страны, в связи с этим наши хозяйства не являются конкурентами крупным предприятиям из западных регионов страны и никак не влияют на ценовую политику. Вывозить рапс в другие регионы слишком дорого, высокие транспортные расходы делают нерентабельной отрасль для забайкальских предприятий. Поэтому ставка на экспорт в соседний Китай, а также увеличение объемов производства с последующим строительством перерабатывающих мощностей на территории Забайкалья являются приоритетными направлениями программы развития сельского хозяйства в крае.