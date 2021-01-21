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21.01.2021 11:22
Рубрика: Власть

КнААЗ в этом году выпустит пять истребителей Су-57

Текст: Юлия Гарднер

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод в 2021 году передаст вооруженным силам России пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Первый из них уже поступил в один из авиаполков Южного военного округа.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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До конца 2024 года для армии соберут 22 таких самолета, а к 2028-му - 76, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Контракт на производство большой партии по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина был подписан на форуме "Армия-2018".

Сейчас агрегатно-сборочные цеха завода планомерно оснащают дополнительными стендами, в том числе уникальными поворотными стапелями для строительства истребителей пятого поколения.

Справка "РГ"

В конструкции Су-57 применены композиционные материалы на основе углепластика, что сильно снижает его радиолокационную заметность. Для нового истребителя подготовлена многофункциональная радиоэлектронная система, которая не только обнаруживает наземные и воздушные цели, но и решает задачи навигации, опознавания, радиоэлектронной разведки и противодействия. Истребитель вооружен сдвоенной 30-мм пушкой, в боекомплект которой входит 100 снарядов. Основное вооружение - две ракеты ближнего боя и восемь среднего радиуса действия, располагаются в двух внутренних отсеках. Кроме того, 14 ракет могут быть размещены на внешних точках подвески.

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