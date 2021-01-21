На Чукотке заступили на дежурство два новых вертолета Национальной службы санитарной авиации. У каждого собственный летный экипаж, техники и медработники.

Один борт базируется на западе автономного округа в городе атомщиков Билибине. Другой - на востоке, в поселке Угольные Копи, где главные воздушные ворота Чукотки.

Количество вылетов и полетных часов увеличится примерно на 30 процентов, и вертолет быстрее прибудет к тем, кому нужна экстренная помощь.

Врачи окружной больницы смогут не отвлекаться на вызовы, а компания "ЧукотАВИА" сосредоточится на выполнении рейсов по расписанию, на грузовых и пассажирских перевозках.

Кстати

В 2020 году на Чукотке вертолетами эвакуировали 700 пациентов. Большинство - из труднодоступных местностей, куда можно добраться только по воздуху.