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21.01.2021 20:57
Рубрика: Общество

Еще два вертолета получила санитарная авиация на Чукотке

Текст: Александр Филимоненко (Анадырь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
На Чукотке заступили на дежурство два новых вертолета Национальной службы санитарной авиации. У каждого собственный летный экипаж, техники и медработники.
Помощь прилетела на вертолете. Фото: Егор Просвирников Помощь прилетела на вертолете. Фото: Егор Просвирников
Помощь прилетела на вертолете. Фото: Егор Просвирников

Один борт базируется на западе автономного округа в городе атомщиков Билибине. Другой - на востоке, в поселке Угольные Копи, где главные воздушные ворота Чукотки.

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Количество вылетов и полетных часов увеличится примерно на 30 процентов, и вертолет быстрее прибудет к тем, кому нужна экстренная помощь.

Врачи окружной больницы смогут не отвлекаться на вызовы, а компания "ЧукотАВИА" сосредоточится на выполнении рейсов по расписанию, на грузовых и пассажирских перевозках.

Кстати

В 2020 году на Чукотке вертолетами эвакуировали 700 пациентов. Большинство - из труднодоступных местностей, куда можно добраться только по воздуху.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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