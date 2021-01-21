На льготные авиабилеты для Дальнего Востока выделят еще 5 млрд рублей

Правительство выделит еще пять миллиардов рублей на субсидирование авиаперевозок для жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей", - подчеркнул глава кабмина на заседании.

В прошлом году по сниженному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей региона. "Теперь благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться еще не менее 450 тысяч человек, - сказал Мишустин. - Таким образом, количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится".