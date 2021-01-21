За январь-ноябрь минувшего года, вопреки пессимистическим прогнозам, в России введено 64,4 миллиона квадратных метров жилья. Хотя и ненамного - на 1,4 процента, но это больше, чем за тот же период 2019-го.

- Меры поддержки строительной отрасли, своевременно введенные правительством, сыграли стабилизирующую роль для рынка жилой недвижимости, - назвал причину министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. - Их эффект мы видим уже сейчас: темпы ввода в эксплуатацию новых площадей по итогам 11 месяцев восстановились и даже превзошли прошлогодние показатели.

В регионах Дальнего Востока отмечается та же тенденция.

Увеличение объемов жилищного строительства названо в Приморье одним из трех приоритетных направлений работы краевого правительства на 2021 год наряду с развитием здравоохранения и доступностью дополнительного образования для детей.

- Стоимость квадратного метра играет здесь ключевую роль. Чтобы снизить ее, необходимо увеличивать объемы жилищного строительства. В 2020-м мы вышли на 600 тысяч "квадратов" жилья, это значительно больше, чем в предыдущие годы. Но все равно еще недостаточно, чтобы сбить цены. Наша цель на ближайшую перспективу - миллион квадратных метров в год. Это необходимое условие, в том числе и для сохранения населения региона, - считает губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В рамках регионального проекта "Жилье" к 2024 году ввод домов в крае должен составлять не менее 624 тысяч квадратных метров ежегодно. Пока снизить среднюю стоимость "квадрата" не получается. В декабре она достигла 100 тысяч рублей, а в новостройках Владивостока превысила 120 тысяч. Эксперт по строительству Владимир Каплинский считает, что причина - в ажиотажном спросе и ограниченном предложении.

В ушедшем году Приморье лидировало по количеству открытых эскроу-счетов. Их было немногим менее двух тысяч с объемом средств свыше шести миллиардов рублей. По данным на осень 2020-го, в крае было перечислено застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов почти два миллиарда рублей. Это значит, что часть дольщиков улучшила свои жилищные условия, так как дома, в которых они приобрели квартиры, ввели в эксплуатацию.

Власти Приморья ставят на ближайшую перспективу цель - добиться ввода по миллиону квадратных метров жилья в год

В регионе сохраняется проблема с обманутыми дольщиками, но за последние пару лет она стала менее острой. За два года достроено 12 домов, в правах восстановлены 1984 человека. При этом наблюдатели отмечают, что в ушедшем году в условиях пандемии, когда многие стройки были приостановлены, как ни странно, возобновились работы на долгостроях. Причина, скорее всего, в том, что региональное правительство держит слово покончить с понятием "обманутые дольщики". К тому же правительство РФ помогает Приморью: осенью 2020 года оно выделило краю 1,2 миллиарда рублей, чтобы достроить 11 многоквартирных домов, которые будут введены, видимо, уже в году наступившем.

- Несмотря на задержки сдачи некоторых долгостроев в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в 2020 году решить проблему полностью и искоренить понятие "обманутый дольщик" в регионе планируется до конца 2022-го, - говорит генеральный директор АО "Корпорация развития Приморского края" Ольга Сун-жаю.

В Якутии к началу нынешнего года было открыто около 350 эскроу-счетов более чем на 1,4 миллиарда рублей. С использованием этих средств в регионе (точнее, в столице республики) десять компаний ведут строительство 11 жилых домов. Сравнивать не с чем, поскольку механизм новый. Но напоминанием о том, какая вакханалия творилась в долевом строительстве до его введения, служат 12 многоквартирных домов, до сих пор числящихся в реестре проблемных объектов. Это помимо десятков тех недостроев, где власти либо компенсировали обманутым дольщикам понесенные затраты, либо помогли завершить работы. По данным регионального минстроя, с 2019 года в республике были восстановлены права 1170 участников долевого строительства.

Всего в регионе, по предварительным данным, за прошедший год было введено 512 тысяч квадратных метров жилья. Это плановый объем, и выйти на него было непросто, поскольку весной из-за пандемиии и закрытия границ предприятия недосчитались около трех тысяч трудовых мигрантов. Для их замещения были организованы студенческие отряды, открыты курсы по ускоренной переподготовке кадров. Спасло ситуацию то, что на работах, требующих высокой квалификации, задействованы в основном местные специалисты.

Больше всего жилья вводится в Якутске. За прошлый год - 272 тысячи квадратных метров, и это более половины республиканского объема. Однако в правительстве региона отмечают, что в городе стали проявляться проблемы, серьезно ограничивающие развитие отрасли. И они не связаны с пандемией или уходом с рынка застройщиков, не потянувших работу с эскроу-счетами.

В столице республики сейчас взят курс на комплексную застройку кварталов. Пока в основном на бумаге. В 2018 году муниципалитет не заключил ни одного договора развития застроенных территорий, в 2019-м их было два, а в 2020-м уже семь. Но, по оценке первого вице-премьера республики Кирилла Бычкова, при большом количестве таких договоров строительство жилья на этих территориях не ведется. Основными проблемами являются изменения в нормативно-правовых актах, отсутствие земельных участков с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой, долгое решение проблем имущественного характера, технического присоединения к сетям тепло- и водоснабжения и им подобные.

- По каждому застройщику, по каждому договору в той части, где республика может оказать содействие, будем работать в срочном порядке, - заявил Кирилл Бычков.

В целом власти региона считают, что проблемы преходящи и потенциал развития у строительной отрасли высок. В нынешнем году только на средства региональной инвестпрограммы планируется ввести 400 тысяч квадратных метров жилья. А к 2030-му объем жилищного строительства, по словам главы минстроя Якутии Павла Кылатчанова, превысит 830 тысяч квадратных метров.