Жительница чукотского города Билибино Елена Веселова взяла дальневосточный гектар, чтобы открыть первый в регионе приют для бездомных кошек и собак.

Стоит отметить, что Центр помощи безнадзорным животным "Уголок надежды" женщина создала еще в 2017 году. Но дома у приюта еще не было. Волонтеры брали найденышей к себе домой, а после лечили и пристраивали. Позже добровольцам подарили дом с участком в бывшем дачном товариществе, где удалось оборудовать первые вольеры для собак. А уже потом появилась идея взять "гектар", на котором построили жилье для кошек и площадку для выгула питомцев.

Приют существует на средства его хозяйки, волонтеров, которые помогают заботиться о животных в свободное от работы время, и сочувствующих земляков. Например местная золотодобывающая артель купила для центра контейнер-рефрижератор, производственную печку, а также несколько тонн крупы и кормов. Владельцы некоторых магазинов отдают продукты с истекшим сроком годности. А детские сады и школа - пищевые отходы, правда их забирать приходится самостоятельно.

"Не каждое такси везет нас с ведрами отходов. Два знакомых водителя берут, а другие - нет. Так что бывает, что и на санках таскаем", - рассказала Елена Веселова РИА Новости.

Еще один добровольный помощник приюта - хабаровская ветеринарная клиника. Сотрудники постоянно находятся на связи с ее руководителем и не раз отправляли туда животных которым нужна медицинская помощь.

Веселова отмечает, что сейчас на Чукотке остро стоит проблема с брошенными животными. Местная атомная станция готовится к закрытию, и люди переезжают из города в поисках другой работы. Вывезти домашних питомцев с полуострова сложно, потому многие просто их бросают, чтобы избежать проблем.

Сейчас в "Уголке надежды" больше 130 собак и кошек.