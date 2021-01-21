Дальний Восток - весьма автомобилизированный федеральный округ. К примеру, в Приморье на 1,9 миллиона жителей приходится 1,1 миллиона зарегистрированных автомобилей, что дает краю право держать пальму первенства по этому показателю во всей стране не один десяток лет. Вместе с тем автопарк в ДФО отличается высоким средним возрастом. Как это отражается на рынке ремонтных услуг и страхования, рассказывает председатель НП "Лига финансовых институтов" Александр Ивашкин (Владивосток).

Александр Владимирович, автовладельцы уже отметили немалый - гораздо выше уровня инфляции - рост цен на запчасти. Какие факторы на это повлияли?

Александр Ивашкин: С 20 сентября 2020 года в России начали действовать обновленные справочники средней стоимости восстановительного ремонта и автозапчастей. Согласно им стоимость деталей в среднем выросла на 23 процента.

В справочнике, который формирует Российский союз автомобилистов, - порядка 40 миллионов позиций, от маленькой шайбочки до рамы или целого двигателя. Для оперативного мониторинга есть "корзина" наиболее часто бьющихся запчастей. В ней более пяти тысяч наименований. "Корзина" наполняется деталями разных моделей и марок, изменения цен по ним разные. Например, по запчастям "Тойоты" рост составил более 40 процентов, "Мицубиси" - около 30, детали для "Рено" подросли только на девять процентов, "Фольксвагена" - на десять. Но в среднем это дало 23 процента.

Конечно, импортная машина - импортные оригинальные запчасти. И первая причина роста цен - изменение курса рубля к доллару. Вторая - в том, что во время пандемии не все поставщики запчастей и автомагазины на Дальнем Востоке работают, как раньше, - синхронно и нормально. Кроме того, сократилось количество компаний, участвующих в формировании цен, поэтому меньше стало дешевых деталей.

Изменился ли в связи с этим размер выплаты по ОСАГО?

Александр Ивашкин: Калькуляция убытка подразумевает, что стоимость запчастей в общем убытке - это не сто процентов. Поэтому уровень выплаты никак не может увеличиться на те же 23 процента. Есть статистика, которая говорит о том, что рост цены в справочнике приводит к изменению выплат с коэффициентом примерно 0,6. То есть средняя выплата увеличилась примерно на 14 процентов, но никак не на 23.

Дальневосточные страхователи стали при покупке ОСАГО искать страховую компанию, которая не направит на принудительный ремонт

Может быть, в такой ситуации автолюбители стали чаще делать выбор в пользу ремонта на станциях техобслуживания (СТО)?

Александр Ивашкин: Напротив, наш дальневосточный страхователь стал в последнее время при покупке ОСАГО искать ту страховую компанию, которая не направит на принудительный ремонт.

Претензий автовладельцев к СТО предостаточно. Мониторинг таких жалоб ведут практически все страховщики. Цель понятна - строить свои будущие отношения со станциями и выбирать качественный ремонт для своих страхователей с приемлемой для страховщика стоимостью нормо-часа. В список "недобросовестных" СТО вошли прежде всего те, на которые клиенты страховщика жалуются по поводу качества работ и затягивания сроков. Или по одной (довольно разрекламированной станции) вообще указан вопиющий случай: при ремонте автомобиля клиента была заменена… магнитола. СТО смогла урегулировать конфликт, но надолго останется в перечне недобросовестных. Меня, честно говоря, расстроило солидное количество компаний, "неудовлетворяющих" условиям страховщиков.

Еще ремарка: нельзя забывать о том, что требование направлять застрахованный по ОСАГО автомобиль исключительно к "официалам" влечет за собой увеличение и без того продолжительного срока ожидания ремонта, так как количество авторизованных станций у страховщиков всегда ограничено, а поток поврежденных машин нисколько не уменьшается.

И как поступает страхователь?

Александр Ивашкин: Страхователь, как правило, выбирает денежную компенсацию, а дальше… саморемонт. Именно высокая доля самостоятельных ремонтов - это сила, которая меняет и дистрибуцию автодеталей. Если автомобилист сам ремонтирует машину, то он и сам покупает запчасти. Именно поэтому на Дальнем Востоке так силен сегмент розничных магазинов автозапчастей.

Хотя все мы понимаем, что самостоятельное (или у "профессора" из соседнего гаража) выполнение работ увеличивает вероятность поломок и аварий на дорогах, да и само по себе оно связано с определенными профессиональными рисками. Все же обслуживанием сложных технических устройств должны заниматься специалисты. Но такова экономическая ситуация нынешних домохозяйств.

Привычка наших автомобилистов самостоятельно выполнять обслуживание автомобиля (как минимум, самим менять свечи, колодки, а порой и делать сложный агрегатный ремонт) сильно снижает количество посещений СТО. В среднем, по открытой статистике, частота заездов на автосервисные станции составляет не менее четырех раз в год: два раза на шиномонтаж, один - на техническое обслуживание и один раз - в случае аварий, поломок и непредвиденных ситуаций вроде прокола шины.

Мало того, что почти все легковые авто на Дальнем Востоке достаточно зрелого возраста, а тут еще и саморемонт! В Камчатском крае средний возраст машин - 23,4 года, в Еврейской автономной области - 21,7, Приморском крае - 21,5 года, в то время как в целом по России - 13,6. Это весьма грустные цифры. Чем дальше, тем сильнее весь этот автохлам будет влиять на аварийность на дальневосточных дорогах.

В краткосрочной перспективе ожидать резкого улучшения благосостояния граждан на Дальнем Востоке не приходится, значит, доля самостоятельных ремонтов, а вместе с ним и объемы самостоятельной покупки запчастей не сократятся.