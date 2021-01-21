В Хабаровске бывшего судебного пристава осудили на девять лет за взятку

В Хабаровске Центральный районный суд вынес обвинительный приговор бывшему старшему судебному приставу за взятку в особо крупном размере.

Доказано, что в 2017 году обвиняемый получил две квартиры, общей стоимостью около 5,7 миллионов рублей. За это он вне очереди передал нереализованное арестованное имущество ФГУП "ГУСС" "Дальспецстрой" при Спецстрое России" взыскателю ООО "Компания Мастер Фуд".

В итоге подсудимого приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 11,4 миллионов рублей. Незаконно полученные квартиры конфискованы в собственность РФ, сообщается на сайте краевой прокуратуры.