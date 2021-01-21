В хабаровском интернате салат стал причиной массовой отравления детей

В хабаровской школе-интернате №2 16 воспитанников и трое взрослых заразились норовирусной инфекцией из-за салата, приготовленного с нарушением технологии.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки края, норовирус выявлен у работника пищеблока.

"Почти все заболевшие находились в учреждении круглосуточно. Во время проверки обнаружены нарушения при организации питания, приготовления блюд, несоблюдения правил личной гигиены персоналом кухни", - приводятся слова руководителя краевого управления Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой.

Госпитализировано 16 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Состояние пациентов оценивается как стабильное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Работа предприятия общественного питания в учреждении временно приостановлено. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия. По результатам внутреннего расследования минобрнауки привлечет к дисциплинарной ответственности руководителя школы-интерната.

Напомним, что следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (часть первая статьи 236 УК РФ).